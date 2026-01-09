"Укрзализныця" временно приостанавливает выплату купонов по еврооблигациям

АО "Укрзализныця" временно приостанавливает купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить ликвидность компании и обеспечить бесперебойную работу железнодорожных перевозок и выплату заработной платы работникам.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отмечают, что на фоне полномасштабной войны финансовое состояние Укрзализныци существенно ухудшилось. Общая сумма долга по еврооблигациям, размещенным в 2019 и 2021 годах, превышает $1 млрд, из которых более $700 млн подлежат погашению уже в июле 2026 года.

Среди ключевых причин прекращения обслуживания долга компания называет продолжающееся падение объемов грузовых перевозок. В 2025 году доходы от этого сегмента, по ожиданиям, сократятся примерно на 17% по сравнению с 2024 годом, при том, что тарифы остаются неизменными с 2022 года, а промышленная инфляция сверхвысока.

Дополнительное давление создает усиление российских атак на железнодорожную инфраструктуру – в 2025 году зафиксировано 1 195 атак, что больше, чем в 2023–2024 годах вместе. Это привело к росту затрат на восстановление поврежденной инфраструктуры, подвижного состава и имущества, а также подорожание энергоресурсов и материалов.

Отдельно в Укрзализныце обращают внимание на хроническую убыточность пассажирских перевозок. Совокупный ущерб этого сегмента в 2025 году существенно превысил объем поддержки из госбюджета, тогда как тарифы на пассажирские перевозки не изменялись с 2021 года.

В компании подчеркивают, что, несмотря на критическое финансовое состояние, в 2025 году прилагали значительные усилия для обслуживания еврооблигаций с целью сохранения конструктивных отношений с инвесторами. В то же время ресурсы направляются на неотложные потребности — обеспечение стабильности железнодорожной системы в условиях постоянных атак, закупку топлива и электроэнергии, формирование резервов для быстрого восстановления и выплату зарплат железнодорожникам.

Укрзализныця с участием финансовых советников работает над стратегическим решением и рассчитывает на конструктивные переговоры с держателями еврооблигаций по снижению долговой нагрузки в пределах возможной реструктуризации.

В то же время компания отмечает, что продолжает в полном объеме выполнять обязательства, критические для обороноспособности страны и непрерывности перевозок, а также обслуживает финансовые обязательства перед международными партнерами, предоставляющими льготное финансирование для поддержки деятельности и возобновления инфраструктуры после российских атак.

Отметим, в 2026 году компанию ждут значительные выплаты старых финансовых обязательств, которые достигают почти 800 миллионов евро. В то же время, следующий год открывает и новые возможности для развития компании.