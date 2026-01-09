"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє виплату купонів за єврооблігаціями

АТ "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати за єврооблігаціями, щоб зберегти ліквідність компанії та забезпечити безперебійну роботу залізничних перевезень і виплату заробітної плати працівникам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначають, що на тлі повномасштабної війни фінансовий стан Укрзалізниці суттєво погіршився. Загальна сума боргу за єврооблігаціями, розміщеними у 2019 та 2021 роках, перевищує $1 млрд, з яких понад $700 млн підлягають погашенню вже у липні 2026 року.

Серед ключових причин припинення обслуговування боргу компанія називає триваюче падіння обсягів вантажних перевезень. У 2025 році доходи від цього сегмента, за очікуваннями, скоротяться приблизно на 17% порівняно з 2024 роком, при тому що тарифи залишаються незмінними з 2022 року, а промислова інфляція є надвисокою.

Додатковий тиск створює посилення російських атак на залізничну інфраструктуру — у 2025 році зафіксовано 1 195 атак, що більше, ніж у 2023–2024 роках разом. Це призвело до зростання витрат на відновлення пошкодженої інфраструктури, рухомого складу та майна, а також до подорожчання енергоресурсів і матеріалів.

Окремо в Укрзалізниці звертають увагу на хронічну збитковість пасажирських перевезень. Сукупні збитки цього сегмента у 2025 році суттєво перевищили обсяг підтримки з держбюджету, тоді як тарифи на пасажирські перевезення не змінювалися з 2021 року.

У компанії підкреслюють, що попри критичний фінансовий стан, у 2025 році докладали значних зусиль для обслуговування єврооблігацій з метою збереження конструктивних відносин з інвесторами. Водночас нині ресурси спрямовуються на невідкладні потреби — забезпечення стабільності залізничної системи в умовах постійних атак, закупівлю палива та електроенергії, формування резервів для швидкого відновлення та виплату зарплат залізничникам.

Укрзалізниця за участі фінансових радників працює над стратегічним рішенням і розраховує на конструктивні переговори з власниками єврооблігацій щодо зниження боргового навантаження в межах можливої реструктуризації.

Водночас компанія наголошує, що продовжує в повному обсязі виконувати зобов’язання, критичні для обороноздатності країни та безперервності перевезень, а також обслуговує фінансові зобов’язання перед міжнародними партнерами, які надають пільгове фінансування для підтримки діяльності та відновлення інфраструктури після російських атак.

Зауважимо, у 2026 році на компанію чекають значні виплати старих фінансових зобов'язань, які сягають майже 800 мільйонів євро. Водночас наступний рік відкриває і нові можливості для розвитку компанії.