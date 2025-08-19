"Укрзализныця" ввела "е-Заказ" на перевозку пустых вагонов: что это значит

"Укрзализныця" объявила о запуске нового функционала "е-портал УЗ-Карго" — "е-Заказ" на перевозку пустых вагонов. Сервис позволяет подавать заявки онлайн, отслеживать их статус в режиме реального времени и работать без бумажных процессов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя директора департамента коммерческой работы компании Валерия Ткачева.

"На начальном этапе логические контроли будут работать в режиме предупреждения, чтобы все заказчики смогли постепенно приспособиться к новому интерфейсу. Проверка обязательного наличия согласованного е-Заказ при оформлении перевозочного документа будет осуществляться ориентировочно с 1 сентября 2025 года", - пояснил он.

Более подробно о его ведении можно узнать в разделе "инструкции пользователя", размещенном в реестре "е-Заказов" и в соответствующем блоке главной страницы "личного кабинета".

Напомним, за первое полугодие "Укрзализныця" перевезла 79,6 млн тонн грузов – это на 11,8% меньше показателя прошлого года. С такой динамикой в течение года годовой показатель будет примерно 50-52% к объему грузов в период до полномасштабного вторжения (2021 год).