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"Укрзализныця" впервые доставила нефтепродукты из Германии в собственных цистернах: детали

вагоны-цистерны
"Укрзализныця" доставила нефтепродукты из Германии в собственных вагонах. / Википедия

"Укрзализныця" продолжает усиливать присутствие на европейском логистическом рынке. Впервые в истории компания перевезла нефтепродукты из Германии в Украину в собственных вагонах. Для этого использовали специализированные цистерны типа ZACNS, предназначенные для европейского пути стандарта 1435 мм.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

По данным украинского перевозчика весь маршрут от Гамбурга до отечественной границы обеспечила дочерняя компания "Укрзализныци" UZ Cargo Poland Sp.

"В настоящее время Укрзализныце удалось убедить ключевых игроков топливного рынка воспользоваться железнодорожными услугами и нашей логистикой end-to-end с участием дочерней компании UZ Cargo Poland", - отметили в "Укрзализныце".

В настоящее время кроме Германии уже осуществляются регулярные железнодорожные перевозки из Польши, Литвы, Румынии, Венгрии, Словакии, Италии.

В частности, благодаря этим услугам за полгода удалось нарастить объемы импорта на 5,4% — до 5,3 миллиона тонн. Однако общая динамика грузоперевозок остается отрицательной: за первое полугодие 2025 года перевезено 79,6 миллиона тонн грузов, что на 11,8% меньше, чем в прошлом.

Напомним, 17 июля Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство предусмотреть в бюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки.

Автор:
Татьяна Ковальчук