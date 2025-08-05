"Укрзалізниця" вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних цистернах: деталі

"Укрзалізниця" продовжує посилювати присутність на європейському логістичному ринку. Вперше в історії компанія перевезла нафтопродукти з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього використали спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

За даними українського перевізника, увесь маршрут від Гамбурга до вітчизняного кордону забезпечила дочірня компанія "Укрзалізниці" UZ Cargo Poland Sp. z o.o., яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

"Наразі Укрзалізниці вдалося переконати ключових гравців паливного ринку скористатися залізничними послугами та нашою логістикою end-to-end за участі дочірньої компанії UZ Cargo Poland", — зазначили в "Укрзалізниці".

Наразі, крім Німеччини, вже здійснюються регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії.

Зокрема, завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% — до 5,3 мільйонів тонн. Однак загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 мільйонів тонн вантажів, що на 11,8% менше, ніж торік.

Нагадаємо, 17 липня Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд передбачити у бюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення.