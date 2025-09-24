Запланована подія 2

Новости
Читати українською
Читати українською

"Укрзализныця" запускает региональные поезда из Львова и Ивано-Франковска в Карпаты: расписание

Укрзализныця
Фото: УЗ

27 и 28 сентября будут курсировать региональные поезда Львов – Ворохта – Львов и Ивано-Франковск – Ворохта, благодаря чему спланировать поездки в и из Карпат будет еще удобнее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поездом из Львова или Ивано-Франковска можно удобно добраться до живописной Ворохты и наоборот с гор отправиться в город.

График движения

27 сентября :

Поезд №807/808 Львов – Ворохта

  • Отправление из Львова в 08:02.
  • Прибытие в Ворохту в 13:02.

27 и 28 сентября:

Поезд №808/807 Ворохта – Львов

  • Отправление из Ворохты в 14:37.
  • Прибытие во Львов в 19:56.

На маршруте будут следующие остановки: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

28 сентября:

Поезд №810 Львов – Ивано-Франковск

  • Отправление из Львова в 07:28.
  • Прибытие в Ивано-Франковск в 10:03.

Поезд №812/811 Ивано-Франковск - Ворохта

  • Отправление из Ивано-Франковска в 11:18.
  • Прибытие в Ворохту в 13:02.

Остановки на маршруте: Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель.

Сообщается, что билеты на рейс уже в продаже: в приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами. Работы проводятся в межсезонье, обеспечивающие безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

Автор:
Светлана Манько