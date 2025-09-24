- Категория
"Укрзализныця" запускает региональные поезда из Львова и Ивано-Франковска в Карпаты: расписание
27 и 28 сентября будут курсировать региональные поезда Львов – Ворохта – Львов и Ивано-Франковск – Ворохта, благодаря чему спланировать поездки в и из Карпат будет еще удобнее.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что поездом из Львова или Ивано-Франковска можно удобно добраться до живописной Ворохты и наоборот с гор отправиться в город.
График движения
27 сентября :
Поезд №807/808 Львов – Ворохта
- Отправление из Львова в 08:02.
- Прибытие в Ворохту в 13:02.
27 и 28 сентября:
Поезд №808/807 Ворохта – Львов
- Отправление из Ворохты в 14:37.
- Прибытие во Львов в 19:56.
На маршруте будут следующие остановки: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
28 сентября:
Поезд №810 Львов – Ивано-Франковск
- Отправление из Львова в 07:28.
- Прибытие в Ивано-Франковск в 10:03.
Поезд №812/811 Ивано-Франковск - Ворохта
- Отправление из Ивано-Франковска в 11:18.
- Прибытие в Ворохту в 13:02.
Остановки на маршруте: Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель.
Сообщается, что билеты на рейс уже в продаже: в приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.
Ранее "Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов в Прикарпатье в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами. Работы проводятся в межсезонье, обеспечивающие безопасность и комфорт пассажирских перевозок.