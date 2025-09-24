- Категорія
"Укрзалізниця" запускає регіональні поїзди зі Львова та Івано-Франківська до Карпат: розклад
27 та 28 вересня курсуватимуть регіональні поїзди Львів – Ворохта – Львів та Івано-Франківськ – Ворохта, завдяки чому спланувати подорожі до та з Карпат буде ще зручніше.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що поїздом зі Львова або Івано-Франківська можна зручно дістатися мальовничої Ворохти та навпаки з гір вирушити до міста.
Графік руху
27 вересня:
Поїзд №807/808 Львів - Ворохта
- Відправлення зі Львова о 08:02.
- Прибуття до Ворохти о 13:02.
27 та 28 вересня:
Поїзд №808/807 Ворохта - Львів
- Відправлення з Ворохти о 14:37.
- Прибуття до Львова о 19:56.
На маршруті будуть такі зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.
28 вересня:
Поїзд №810 Львів - Івано-Франківськ
- Відправлення зі Львова о 07:28.
- Прибуття до Івано-Франківська о 10:03.
Поїзд №812/811 Івано-Франківськ - Ворохта
- Відправлення з Івано-Франківська об 11:18.
- Прибуття до Ворохти о 13:02.
Зупинки на маршруті: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.
Повідомляється, що квитки на рейс вже у продажу: в застосунку, на сайті УЗ та в касах вокзалів.
Раніше “Укрзалізниця” повідомила про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті у зв’язку з плановими ремонтно-колійними роботами. Роботи проводяться у міжсезоння, щоб забезпечити безпеку та комфорт пасажирських перевезень.