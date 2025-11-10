Университет Калифорнии внедряет ChatGPT Enterprise для безопасной ИИ-трансформации кампуса в 2026 году

Университет Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF) заменит собственную платформу Versa Chat на корпоративную систему OpenAI, чтобы расширить использование искусственного интеллекта в исследованиях, образовании и клинической деятельности.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию EdTech Innovation Hub.

UCSF подтвердил, что в начале 2026 года внедрит ChatGPT Enterprise в рамках всей организации, заменив внутреннюю платформу Versa Chat.

О новости впервые объявил в LinkedIn OpenAI for Business, а затем более подробно объяснил Джо Р. Бенгфорт, старший вице-президент, ассоциированный вице-ректор и корпоративный CIO UCSF, в письме к сообществу университета.

UCSF, один из ведущих академических медицинских центров мира, отметил, что этот шаг обеспечит безопасный доступ к генеративным ИИ-инструментам в исследованиях, образовании и здравоохранении университета. ChatGPT Enterprise, работающая на модели GPT-5 от OpenAI, предлагает корпоративные меры безопасности данных, разработанные для поддержания соответствия HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act – Закон о переносимости и подотчетность медицинского страхования), критически важной в клинических и исследовательских условиях.

В своем письме Бенгфорт написал: "ChatGPT Enterprise – это платформа ИИ с безопасным хранением данных, работающая на последних моделях OpenAI, включая GPT-5. UCSF внедрит ChatGPT Enterprise вместо инструмента Versa Chat, и он будет доступен на Web, iOS и Android, что позволит сообществу UCSF использовать самую современную ИИ-платформу".

Он добавил, что корпоративная версия построена на основе успеха платформы Versa, которая обеспечивает частный и безопасный доступ к генеративному искусственному интеллекту.

План внедрения в начале 2026 года

Около 9000 пользователей Versa Chat перейдут на ChatGPT Enterprise в первой фазе, а позже состоится переход более 100 ассистентов Versa. UCSF планирует предоставить детальный график миграции и возможности обучения от OpenAI поближе к запуску.

В посте LinkedIn OpenAI for Business отметили: "UCSF внедряет ChatGPT Enterprise, чтобы интегрировать ИИ в повседневную работу: клинические исследования, образование, администрацию, преподавание и уход. UCSF заменит инструмент Versa Chat на ChatGPT Enterprise, который продолжит обеспечивать корпоративные меры безопасности, позволяя клиницистам, исследователям, сотрудникам и студентам использовать ИИ".

Университет также подтвердил, что API Versa останется в работе, обеспечивая безопасный доступ к большим языковым моделям от разных поставщиков, включая OpenAI, Anthropic, AWS и Azure.

Руководство миграцией

Команда Enterprise AI UCSF под руководством Джозефа Овенса, ведущего менеджера продукта по корпоративному ИИ , будет управлять переходом. Овенс, ранее работавший в Google, Verily и McKinsey, прокомментировал новость в ответ на пост LinkedIn: "Как менеджер продукта UCSF Versa, я считаю, что эта миграция даст множество возможностей нашему сообществу у более 40 000 человек. И самое главное: благодаря ChatGPT Enterprise мы продолжим защищать конфиденциальность пользователей и безопасность во время использования генеративного ИИ".