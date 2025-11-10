Університет Каліфорнії впроваджує ChatGPT Enterprise для безпечної ШІ-трансформації кампусу у 2026 році

Університет Каліфорнії в Сан-Франциско (UCSF) замінить власну платформу Versa Chat на корпоративну систему OpenAI, щоб розширити використання штучного інтелекту в дослідженнях, освіті та клінічній діяльності.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію EdTech Innovation Hub.

UCSF підтвердив, що на початку 2026 року впровадить ChatGPT Enterprise у межах усієї організації, замінивши внутрішню платформу Versa Chat.

Про новину вперше повідомили у LinkedIn OpenAI for Business, а потім більш детально пояснив Джо Р. Бенгфорт, старший віцепрезидент, асоційований віце-ректор та корпоративний CIO UCSF, у листі до спільноти університету.

UCSF, один із провідних академічних медичних центрів світу, зазначив, що цей крок забезпечить безпечний доступ до генеративних ШІ-інструментів у дослідженнях, освіті та охороні здоров’я університету. ChatGPT Enterprise, що працює на моделі GPT-5 від OpenAI, пропонує корпоративні заходи безпеки даних, розроблені для підтримки відповідності HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act – Закон про переносність і підзвітність медичного страхування), критично важливої у клінічних та дослідницьких умовах.

У своєму листі Бенгфорт написав: "ChatGPT Enterprise – це платформа ШІ з безпечним зберіганням даних, що працює на останніх моделях OpenAI, включно з GPT-5. UCSF впровадить ChatGPT Enterprise замість інструменту Versa Chat, і він буде доступний на Web, iOS та Android, що дозволить спільноті UCSF використовувати найсучаснішу ШІ-платформу у галузі, зберігаючи конфіденційність користувачів та безпеку наших даних".

Він додав, що корпоративна версія побудована на основі успіху платформи Versa, яка наразі забезпечує приватний та безпечний доступ до генеративного штучного інтелекту.

План впровадження на початку 2026 року

Близько 9000 користувачів Versa Chat перейдуть на ChatGPT Enterprise у першій фазі, а пізніше відбудеться перехід понад 100 асистентів Versa. UCSF планує надати детальний графік міграції та можливості навчання від OpenAI ближче до запуску.

У пості LinkedIn OpenAI for Business зазначили: "UCSF впроваджує ChatGPT Enterprise, щоб інтегрувати ШІ у повсякденну роботу: клінічні дослідження, освіту, адміністрацію, викладання та догляд. UCSF замінить інструмент Versa Chat на ChatGPT Enterprise, який продовжить забезпечувати корпоративні заходи безпеки, дозволяючи клініцистам, дослідникам, співробітникам та студентам використовувати ШІ".

Університет також підтвердив, що API Versa залишиться в роботі, забезпечуючи безпечний доступ до великих мовних моделей від різних постачальників, включно з OpenAI, Anthropic, AWS та Azure.

Керівництво міграцією

Команда Enterprise AI UCSF під керівництвом Джозефа Овенса, провідного менеджера продукту з корпоративного ШІ, буде управляти переходом. Овенс, який раніше працював у Google, Verily та McKinsey, прокоментував новину у відповідь на пост LinkedIn: "Як менеджер продукту UCSF Versa, я вважаю, що ця міграція надасть безліч можливостей нашій спільноті, що налічує понад 40 000 осіб. І найголовніше: завдяки ChatGPT Enterprise ми продовжимо захищати конфіденційність користувачів та безпеку університету під час використання генеративного ШІ".