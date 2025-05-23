Управление ТРЦ "Гулливер": компаниям, связанным с бывшим владельцем, отказали в удовлетворении жалоб

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал в удовлетворении очередным жалобам на конкурс по отбору управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер", организованный Агентством по розыску и менеджменту активов на Prozorro.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Там напоминают, что ТРЦ "Гулливер" — резонансный актив, за который продолжает бороться владелец арестованного актива.

Так, 20 мая 2025 года Комиссия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок приняла решение, которым отказала в удовлетворении жалоб ООО "Стар Инвестмент Ист" и ЧП "Лимекс экспресс Киев".

Всего с начала нового конкурса в АМКУ поступило 5 жалоб по процедуре отбора управляющего ТРЦ "Гулливер". На сегодняшний день:

2 жалобы – отказано в удовлетворении,

2 жалобы – оставлено без рассмотрения,

1 жалоба – рассмотрение продлено.

Как сообщало АРМА ранее, в большинстве своем жалобы подают лица и структуры, связанные с бывшим собственником арестованного актива, что прямо противоречит тендерной документации, запрещающей участие в конкурсе компаниям, связанным с собственником актива.

В настоящее время АРМА продолжает процедуру отбора добропорядочного управляющего для ТРЦ "Гулливер", чтобы государство получало средства от управления этим резонансным активом после успешного завершения конкурса.

Управление ТРЦ "Гулливер"

10 января 2025 года на платформе Prozorro прошел аукцион на отбор управляющего для ТРЦ Gulliver, где независимый оценщик, выбранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость объекта в 7,6 млрд гривен.

В конкурсе принимали участие три компании:

ООО "БК "Миллениум".

Консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

ООО "Алакор Сити".

По результатам рассмотрения представленных тендерных предложений, АРМА их всех отклонило .

Все три участника обжаловали решение в АМКУ, однако регулятор подтвердил решение АРМА и отказал в удовлетворении всех жалоб участников.

Руководство ТРЦ "Гулливер" обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в АРМА в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.