Управління ТРЦ "Гулівер": компаніям, пов'язаним з колишнім власником, відмовили у задоволенні скарг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив у задоволенні черговим скаргам на конкурс з відбору управителя для столичного ТРЦ "Гулівер", організований Агентством з розшуку та менеджменту активів на Prozorro.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Там нагадують, що ТРЦ “Гулівер” — резонансний актив, за який продовжує боротися власник арештованого активу.

Так, 20 травня 2025 року Комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення, якими відмовила у задоволенні скарг ТОВ “Стар Інвестмент Іст” та ПП "Лімекс експрес Київ".

Загалом з початку нового конкурсу до АМКУ надійшло 5 скарг стосовно процедури відбору управителя ТРЦ "Гулівер". На сьогодні:

2 скарги - відмовлено у задоволенні,

2 скарги - залишено без розгляду,

1 скарга - розгляд продовжено.

Як повідомляло АРМА раніше, здебільшого скарги подають особи та структури, пов'язані з колишнім власником арештованого активу, що прямо суперечить тендерній документації, яка забороняє участь у конкурсі компаніям, пов'язаним із власником активу.

Наразі АРМА продовжує процедуру відбору доброчесного управителя для ТРЦ "Гулівер", щоб держава отримувала кошти від управління цим резонансним активом після успішного завершення конкурсу.

Управління ТРЦ "Гулівер"

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

У конкурсі брали участь три компанії:

ТОВ "БК "Міленіум".

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

ТОВ "Алакор Сіті".

За результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх всіх відхилило.

Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, проте регулятор підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.

Керівництво ТРЦ "Гулівер" звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до АРМА. в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.