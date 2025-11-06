Ущерб более чем на 82 млн грн: дело о завладении 32 судами Дунайского пароходства направлено в суд

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, подозреваемых в организации масштабной преступной схемы, приведшей к потере государственного имущества и убыткам на сумму 82,65 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу САП.

Фигурантами дела стали два бывших депутата Одесского областного совета, экспредседатель правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и трое работников подконтрольных депутатам юридических лиц.

Схема завладения 32 судами

Досудебное расследование, проведенное детективами НАБУ при сопровождении СБУ, установило, что в начале августа 2017 года один из депутатов Одесского облсовета организовал преступный умысел. Целью было завладение фонарями "Украинского Дунайского пароходства" для их дальнейшей переработки на более крупные и вместительные баржи, необходимые для коммерческой деятельности его компаний.

Для реализации плана организатор привлек другого депутата, руководство указанного пароходства и подконтрольных лиц, четко распределив их роли. Злоумышленники заключили фиктивные договоры фрахтования с предопределенной компанией-посредником:

В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 фонарей стоимостью более 44,3 млн. грн. В следующем году, обманным путем введя в заблуждение новое руководство Украинского Дунайского пароходства, они дополнительно передали еще 14 фонарей на сумму 38,35 млн грн.

В общей сложности 32 фонаря были перегнаны в Турцию, где их переработали на 12 барж повышенной емкости, а затем оформлены на подконтрольные преступникам компании в Украине.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. При содействии САП и НАБУ на 12 незаконно полученных барж был наложен арест, и они переданы в управление АРМА.

Четверо подозреваемых находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование ("in absentia").

Напомним, НАБУ и САП разоблачили заместитель генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" по просьбе и получению неправомерной выгоды от представителя подрядной компании.