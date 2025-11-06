Збитків на понад 82 млн грн: справу про заволодіння 32 суднами Дунайського пароплавства направлено до суду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб, підозрюваних в організації масштабної злочинної схеми, яка призвела до втрати державного майна та збитків на суму 82,65 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.

Фігурантами справи стали два колишні депутати Одеської обласної ради, ексголова правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та троє працівників підконтрольних депутатам юридичних осіб.

Схема заволодіння 32 суднами

Досудове розслідування, проведене детективами НАБУ за супроводу СБУ, встановило, що на початку серпня 2017 року один з депутатів Одеської облради організував злочинний умисел. Метою було заволодіння ліхтерами "Українського Дунайського пароплавства" для їх подальшої переробки на більші та місткіші баржі, необхідні для комерційної діяльності його компаній.

Для реалізації плану організатор залучив іншого депутата, керівництво зазначеного пароплавства та підконтрольних осіб, чітко розподіливши їхні ролі. Зловмисники уклали фіктивні договори фрахтування з наперед визначеною компанією-посередником:

У листопаді 2017 року відповідно до договору цій компанії було передано 18 ліхтерів вартістю понад 44,3 млн грн. Наступного року, обманним шляхом ввівши в оману нове керівництво "Українського Дунайського пароплавства", вони додатково передали ще 14 ліхтерів на суму 38,35 млн грн.

Загалом 32 ліхтери були перегнані до Туреччини, де їх переробили на 12 барж підвищеної місткості, а потім оформлені на підконтрольні злочинцям компанії в Україні.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України. За сприяння САП та НАБУ, на 12 незаконно отриманих барж було накладено арешт, і вони передані в управління АРМА.

Четверо підозрюваних наразі перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування ("in absentia").

