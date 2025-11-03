- Категория
Ущерб на десятки миллионов. В результате удара по Павлограду сгорел состав производителя чипсов Chipster's и сухариков Flint
В результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed на Павлоград Днепропетровской области в воскресенье, 2 ноября, сгорел состав группы компаний Star Brands.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение соучредителя компании Ивана Омельченко.
По его словам, около 14:30 в результате попадания дронов был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья площадью 11 тысяч квадратных метров. Ущерб оценивается в "десятки миллионов гривен".
"Вчера враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков, в 14.30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде размером 11 тыс. кв. м... Пожарные долго не могли приступить к ликвидации, потому что в небе еще кружили "шахеды", – написал Омельченко.
Несмотря на масштабные разрушения, никто из сотрудников не пострадал. Омельченко подчеркнул, что это стало возможным благодаря наличию укрытий на предприятиях и четкому соблюдению инструкций безопасности.
"Мы без всяких сомнений выстаем, это вопрос только цены, которую придется заплатить... А вот личная безопасность – это долг каждого", – добавил соучредитель Star Brands.
Согласно данным сайта группы, Star Brands является одним из ведущих украинских производителей снеков, в том числе чипсов и сухариков. Продукция компании известна под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Хуторок", FruMi, Морские, Kitto Fitto Light.
По информации Днепропетровской областной прокуратуры, из-за атаки на Павлоград 2 ноября погиб мужчина, ранен еще один мужчина и 8-летний ребенок. Повреждены предприятие, транспортные средства и хозяйственные постройки.
Ранее в Star Brands сообщали, что в апреле 2025 года два ударных беспилотника попали в один из главных составов готовой продукции компаний Snack Production и " Клуб Чипсов " , которые являются партнерами группы. Выгорело 6500 кв. м склада с продукцией.