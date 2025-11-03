Збитки на десятки мільйонів. Унаслідок удару по Павлограду згорів склад виробника чипсів Chipster’s та сухариків Flint

Унаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed на Павлоград Дніпропетровської області в неділю, 2 листопада, згорів склад групи компаній Star Brands.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис співзасновника компанії Івана Омельченка.

За його словами, близько 14:30 внаслідок влучання дронів було повністю знищено склад готової продукції та сировини площею 11 тисяч квадратних метрів. Збитки оцінюються в "десятки мільйонів гривень".

"Вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків, о 14.30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 тис. кв. м... Пожежники довго не могли приступити до ліквідації ,бо в небі ще кружляли "шахеди", – написав Омельченко.

Попри масштабні руйнування, ніхто зі співробітників не постраждав. Омельченко наголосив, що це стало можливим завдяки наявності укриттів на підприємствах і чіткому дотриманню інструкцій безпеки.

"Ми без усяких сумнівів вистоємо, це питання лише ціни, яку доведеться заплатити... А ось особиста безпека це обов'язок кожного", – додав співзасновник Star Brands.

Згідно з даними сайту групи, Star Brands є одним із провідних українських виробників снеків, зокрема чипсів та сухариків. Продукція компанії відома під брендами Flint, Chipster’s, Big Bob, "Хуторок", FruMi, Морські, Kitto Fitto Light.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, через атаку на Павлоград 2 листопада загинув чоловік, поранено ще одного чоловіка та 8-річну дитину. Пошкоджено підприємство, транспортні засоби та господарські споруди.

Раніше у Star Brands повідомляли, що у квітні 2025 року два ударних безпілотники влучили в один з головних складів готової продукції компаній Snack Production та "Клуб Чипсів", які є партнерами групи. Вигоріло 6500 кв. м складу з продукцією.