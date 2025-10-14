Увеличенная площадь защиты от обломков и осколков: ВСУ получат новые бронежилеты

Министерство обороны Украины через "Государственный оператор тыла" впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1-11. Новое снаряжение обеспечивает увеличенную площадь защиты благодаря дополнительным модульным элементам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Новые модульные бронежилеты для ВСУ

Расширение комплектации бронежилетов обусловлено изменением характера боевых поражений на фронте: в настоящее время более 90% травм военнослужащих нанесены обломками и осколками.

В ответ на эти вызовы в июле 2025 года Центральное управление развития материального обеспечения Министерства обороны Украины приняло решение дополнить модульный бронежилет тремя новыми элементами защиты для предплечья, голени и копчика. Такое обновление позволяет существенно увеличить площадь защиты и лучше адаптировать снаряжение к разным условиям современного боя.

Новые модули обладают повышенным классом защиты — они способны останавливать пистолетный шар и обломки массой до 1,1 г, двигающиеся со скоростью до 600 метров в секунду. Кроме того, элементы защиты предплечий и голеней одновременно выполняют функции защиты локтей и колен, обеспечивая военным не только дополнительную безопасность, но и комфорт во время выполнения боевых задач.

Напомним, что полная комплектация бронежилета состоит из восьми основных элементов. В нее входят:

фронтальный и тыльный чехлы с мягкими баллистическими вставками и жесткими бронеэлементами;

защитные чехлы для паха и шеи с мягким баллистическим наполнением;

чехлы для плеч и бедер, также оснащенные мягкими баллистическими элементами;

камербанд;

разгрузочный ремень с мягкой баллистической защитой.

Расширенная комплектация 1–11, закупаемая ныне "Государственным оператором тыла", дополнительно включает новые элементы защиты — для предплечья, голени и копчика. Это обеспечивает еще большую площадь прикрытия и повышает уровень безопасности военнослужащих в зоне боевых действий.

Таким образом, такой бронежилет способствует повышению уровня защищенности личного состава, а также лучшей адаптации под разные боевые сценарии.

Изделие предусмотрено в камуфляже ММ-14 ("пиксель") с жестким бронеэлементом типа 2, изготовленным из керамокомпозитных материалов.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.