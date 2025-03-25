Защита военных: Минобороны тестирует новые компоненты бронежилетов

Министерство обороны Украины продолжает усовершенствование средств индивидуальной защиты военных. Центральное управление развития материального обеспечения работает над включением дополнительных элементов в техническую спецификацию модульного бронежилета.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Об испытаниях

Опытные испытания будут включать следующие дополнительные элементы:

Чехол с мягким баллистическим элементом для защиты предплечья.

Чехол с мягким баллистическим элементом для защиты голени.

По возможности – чехол с мягким баллистическим элементом для защиты копчика.

Эти дополнительные элементы разработаны для повышения защиты военных, обеспечивая критически важную защиту предплечья, голени и копчика во время боевых действий.

Часто эти участки остаются незащищенными, что делает их уязвимыми к обломкам, пулям и осколкам.

Включение мягких баллистических вставок снизит риск тяжелых ранений, которые могут выбить военных из строя. Защита копчика также важна, ведь повреждение этого участка может привести к серьезным травмам позвоночника и ограничить подвижность, отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что внедрение этих дополнительных элементов позволит повысить эффективность выполнения боевых задач, поскольку военнослужащие смогут действовать более уверенно, имея дополнительный уровень защиты.

Оборонное ведомство приглашает производителей уведомить ЦУРМЗ и Командование Сил логистики ВСУ о возможности бесплатного предоставления элементов для бронежилетов для военных испытаний. Заявления подаются через портал "Партнер МОУ".

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и почти 10 видов гранатометов.