Захист військових: Міноборони тестує нові компоненти бронежилетів

Міністерство оборони України продовжує вдосконалення засобів індивідуального захисту військових. Центральне управління розвитку матеріального забезпечення працює над включенням додаткових елементів до технічної специфікації модульного бронежилета.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про дослідні випробування

Дослідні випробування включатимуть такі додаткові елементи:

Чохол з м’яким балістичним елементом для захисту передпліччя.

Чохол з м’яким балістичним елементом для захисту голені.

За можливості – чохол з м’яким балістичним елементом для захисту куприка.

Ці додаткові елементи розроблені для підвищення захисту військових, забезпечуючи критично важливий захист передпліччя, голені та куприка під час бойових дій.

Часто ці ділянки залишаються незахищеними, що робить їх уразливими до уламків, куль та осколків.

Включення м’яких балістичних вставок зменшить ризик важких поранень, які можуть вибити військових з ладу. Захист куприка також є важливим, адже пошкодження цієї ділянки може призвести до серйозних травм хребта та обмежити рухливість, наголошують в пресслужбі.

Зазначається, що впровадження цих додаткових елементів дозволить підвищити ефективність виконання бойових завдань, оскільки військовослужбовці зможуть діяти впевненіше, маючи додатковий рівень захисту.

Оборонне відомство запрошує виробників повідомити ЦУРМЗ та Командування Сил логістики ЗСУ про можливість безкоштовного надання елементів для бронежилетів для військових випробувань. Заяви подаються через портал "Партнер МОУ".

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Загалом, протягом 2024 року МіністерствооборониУкраїни кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.