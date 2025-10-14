Збільшена площа захисту від уламків та осколків: ЗСУ отримають нові бронежилети

Міністерство оборони України через “Державного оператора тилу” вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11. Нове спорядження забезпечує збільшену площу захисту завдяки додатковим модульним елементам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нові модульні бронежилети для ЗСУ

Розширення комплектації бронежилетів зумовлене зміною характеру бойових уражень на фронті: нині понад 90% травм військовослужбовців спричинені уламками та осколками.

У відповідь на ці виклики в липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міністерства оборони України ухвалило рішення доповнити модульний бронежилет трьома новими елементами захисту — для передпліччя, гомілки та куприка. Таке оновлення дозволяє суттєво збільшити площу захисту та краще адаптувати спорядження до різних умов сучасного бою.

Нові модулі мають підвищений клас захисту — вони здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 грама, що рухаються зі швидкістю до 600 метрів за секунду. Окрім того, елементи для захисту передпліч і гомілок одночасно виконують функції захисту ліктів і колін, забезпечуючи військовим не лише додаткову безпеку, а й комфорт під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що повна комплектація бронежилета складається з восьми основних елементів. До неї входять:

фронтальний і тильний чохли з м’якими балістичними вставками та жорсткими бронеелементами;

захисні чохли для паху та шиї з м’яким балістичним наповненням;

чохли для плечей і стегон, що також оснащені м’якими балістичними елементами;

камербанд;

розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним захистом.

Розширена комплектація 1–11, яку нині закуповує "Державний оператор тилу", додатково включає нові елементи захисту — для передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ще більшу площу прикриття тіла та підвищує рівень безпеки військовослужбовців у зоні бойових дій.

Таким чином, такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії.

Виріб передбачено у камуфляжі ММ-14 ("піксель"), із жорстким бронеелементом типу 2, виготовленим із керамокомпозитних матеріалів.

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.