Ужгород и Львов дороже Киева: какой процент дохода придется отдать за аренду в разных городах

Рынок аренды жилья в Украине в 2025 году вошел в фазу структурных изменений: цены растут почти повсюду, география спроса смещается к западу страны, а соотношение арендных ставок к средним зарплатам стремительно ухудшается. Ужгород, Львов и Киев удерживают лидерство по стоимости аренды, однако их все более уверенно догоняют другие региональные центры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

По данным аналитиков, в 2025 году аренда жилья в Украине окончательно закрепилась как ключевой формат для миллионов украинцев. Цены продолжили расти: самые высокие арендные ставки остаются в Ужгороде, Львове и Киеве, но не слишком отстает Ивано-Франковск.

Арендная ставка растет быстрее зарплаты. За год их соотношение снизилось почти во всех регионах страны.

В 2025 году интерес украинцев к аренде жилья возрос по сравнению с прошлым годом. Это подтверждают как данные риелторских компаний, так и статистика Google Trends. Вместо этого существенно изменилась география поисковых запросов.

Так, в 2024 году больше всего жильем для аренды интересовались в восточных областях и столичном регионе. В 2025 году фокус смещается в западную часть страны.

ЛУН: интерес к аренде квартир в Украине по состоянию на 9 декабря 2025 года

Это может свидетельствовать о дальнейшей миграции внутренне перемещенных лиц и бизнеса на запад Украины — причем не только в самые дорогие Львов и Ужгород, но и в другие условно безопасные регионы.

Самым массовым сегментом рынка аренды в Киеве остаются однокомнатные квартиры. Именно они лучше отвечают запросам молодых специалистов и арендаторов с ограниченным бюджетом.

В то же время рынок демонстрирует постепенный рост интереса к 2- и 3-комнатным квартирам. Их чаще выбирают семьи, переселенцы и арендаторы, ориентированные на долгосрочное проживание и более высокий уровень комфорта.

Максим Клименко, владелец агентства недвижимости LevelGroup, обратил внимание на снижение спроса и незначительный спад цен во второй половине осени после традиционно оживленного летнего периода и начала осени.

Самые дорогие города Ужгород опередил столицу

По итогам 2025 г. самыми дорогими городами для аренды 1-комнатных квартир стали Ужгород и Львов, которые опередили даже Киев. В конце года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составила 21,3 тыс. грн в месяц. Во Львове этот показатель составил 17 тыс. грн, в Киеве – 16 тыс. грн.

Ивано-Франковск за год продемонстрировал рост цен на 15% и почти достиг уровня 16 тыс. грн, фактически сравнявшись со столицей.

ЛУН: средняя цена однокомнатной квартиры по Украине на 1 декабря 2025 года

В то же время, наиболее ощутимый годовой рост арендных ставок зафиксирован в Кропивницком (+33%). Значительное подорожание также произошло в Черкассах (+28%), Николаеве и Житомире (+20%), Одессе (+18%), Харькове (+13%), Хмельницком и Запорожье (+10%).

Несмотря на такой рост, аренда в восточных городах остается значительно дешевле, чем в западных лидерах. В конце 2025 года средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляла:

Одесса — 10 тыс. грн,

Днепр — 10,5 тыс. грн,

Запорожье — 5,5 тыс. грн,

Харьков — 4,5 тыс. грн.

Двухкомнатные и трехкомнатные: контраст динамики

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в 2025 году в большинстве городов выросла. Абсолютным лидером стал Ужгород: здесь аренда "двушки" подорожала на 36% и достигла 29,8 тыс. грн, что вывело город в лидеры по самым высоким ценам.

В Киеве же наблюдалось снижение средних ставок на 2-комнатные квартиры — на 4%, до 23 тыс. грн. Столица все равно остается в рейтинге самых дорогих городов, заняв второе место.

ЛУН: средняя цена двухкомнатной квартиры по состоянию на 1 декабря 2025 года

Третью позицию занимает Львов – 21 тыс. грн, что на 5% больше, чем год назад.

Наибольший рост аренды 2-х комнатных квартир показали: Черновцы (+26%), Кропивницкий (+22%), Полтава (+16%), Ивано-Франковск (+15%), Одесса и Винница (+13%).

В сегменте 3-комнатных квартир картина более сдержанна: в большинстве городов цены почти не изменились. В то же время там, где рост произошел, он был существенным: Львов (+14%), Одесса (+15%), Ивано-Франковск (+20%), Полтава (+25%).

"Большие приросты в таких городах как Одесса, Харьков, Николаев связаны с тем, что цены в этих городах долго держались по низу рынка. Поэтому при начале восстановления даже не столь большое изменение средней цены дает ощутимый прирост в процентах", — комментирует руководитель ЛУН Людмила Кирюхина.

ЛУН: средняя цена трехкомнатной квартиры по состоянию на 1 декабря 2025 года

В то же время, отмечает эксперт, в одном из самых дорогих по аренде городов — столице, цены растут более умеренно, а к концу года зафиксирован даже спад.

"Думаю, что за исключением Ужгорода мы можем сказать о движении в сторону осторожного уменьшения дисбаланса между более дорогими и более дешевыми городами. Это может свидетельствовать о том, что фактор цены аренды в городах наращивает свою значимость по сравнению с безопасностью города", — добавляет Людмила Кирюхина.

Доступность аренды и ее целесообразность

Разрыв между ценами на аренду на западе и востоке страны в 2025 году сохраняется и достигает 2-4 раз в зависимости от типа жилья. Спрос остается высоким: в Киеве, Львове и Одессе средний срок экспозиции квартиры составляет 8–9 дней. В столице этот показатель за год вырос с 6 до 8 дней, в то время как во Львове и Одессе, наоборот, сократился.

ЛУН: срок экспозиции квартир по Киеву, Львову и Одессе по состоянию на 1 декабря 2025 года

Наиболее доступной аренда остается в Харькове: аренда 1-комнатной квартиры занимает около 20% средней зарплаты, 2-комнатной — 28%, 3-комнатной — 41%. Наименее доступна в Ужгороде: за однокомнатную придется отдавать 80% среднего дохода, а аренда 2-комнатной превышает среднюю зарплату на 12%.

ЛУН: средний процент заработной платы, которая идет на аренду однокомнатной квартиры по состоянию на декабрь 2025 года

ЛУН: средний процент заработной платы, которая идет на аренду двухкомнатной квартиры по состоянию на декабрь 2025 года

ЛУН: средний процент заработной платы, которая идет на аренду трехкомнатной квартиры

Показатель экономической целесообразности покупки жилья также сместился в сторону аренды. В Киеве и Львове стоимость 1-комнатной квартиры эквивалентна 16,2 годам аренды, в Одессе - 17,7 года. Самая длинная окупаемость зафиксирована в Чернигове - 23,6 года, а также в Харькове и Ровно.

ЛУН: окупаемость стоимости аренды квартиры в годах

