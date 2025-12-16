Ужгород та Львів дорожчі за Київ: який відсоток доходу доведеться віддати за оренду в різних містах

Ринок оренди житла в Україні у 2025 році увійшов у фазу структурних змін: ціни зростають майже всюди, географія попиту зміщується на захід країни, а співвідношення орендних ставок до середніх зарплат стрімко погіршується. Ужгород, Львів і Київ утримують лідерство за вартістю оренди, однак їх дедалі впевненіше наздоганяють інші регіональні центри.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на річний звіт ЛУН.

За даними аналітиків, у 2025 році оренда житла в Україні остаточно закріпилася як ключовий формат проживання для мільйонів українців. Ціни продовжили зростати: найвищі орендні ставки залишаються в Ужгороді, Львові та Києві, але не надто відстає Івано-Франківськ.

Орендна ставка зростає швидше, ніж зарплата. За рік їх співвідношення знизилось майже в усіх регіонах країни.

У 2025 році інтерес українців до оренди житла зріс у порівнянні з минулим роком. Це підтверджують як дані рієлторських компаній, так і статистика Google Trends. Натомість суттєво змінилася географія пошукових запитів.

Так, у 2024 році найбільше житлом для оренди цікавились у східних областях та столичному регіоні. У 2025 році фокус зміщується в західну частину країни.

ЛУН: інтерес до оренди квартир в Україні станом на 9 грудня 2025 року

Це може свідчити про подальшу міграцію внутрішньо переміщених осіб і бізнесу на захід України — причому не лише до найдорожчих Львова та Ужгорода, а й до інших умовно безпечних регіонів.

Наймасовішим сегментом ринку оренди в Києві залишаються однокімнатні квартири. Саме вони найкраще відповідають запитам молодих фахівців та орендарів з обмеженим бюджетом.

Водночас ринок демонструє поступове зростання інтересу до 2- та 3-кімнатних квартир. Їх частіше обирають сім’ї, переселенці та орендарі, орієнтовані на довгострокове проживання і вищий рівень комфорту.

Максим Клименко, власник агентства нерухомості LevelGroup, звернув увагу на зниження попиту та незначний спад цін у другій половині осені після традиційно жвавого літнього періоду та початку осені.

Найдорожчі міста: Ужгород випередив столицю

За підсумками 2025 року найдорожчими містами для оренди 1-кімнатних квартир стали Ужгород і Львів, які випередили навіть Київ. Наприкінці року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді сягнула 21,3 тис. грн на місяць. У Львові цей показник становив 17 тис. грн, у Києві — 16 тис. грн.

Івано-Франківськ за рік продемонстрував зростання цін на 15% і майже досяг рівня 16 тис. грн, фактично зрівнявшись зі столицею.

ЛУН: середня ціна однокімнатної квартири по Україні станом на 1 грудня 2025 року

Водночас найвідчутніше річне зростання орендних ставок зафіксовано в Кропивницькому (+33%). Значне подорожчання також відбулося в Черкасах (+28%), Миколаєві та Житомирі (+20%), Одесі (+18%), Харкові (+13%), Хмельницькому та Запоріжжі (+10%).

Попри таке зростання, оренда в східних містах залишається істотно дешевшою, ніж у західних лідерах. Наприкінці 2025 року середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становила:

Одеса — 10 тис. грн,

Дніпро — 10,5 тис. грн,

Запоріжжя — 5,5 тис. грн,

Харків — 4,5 тис. грн.

Двокімнатні та трикімнатні: контраст динаміки

Вартість оренди двокімнатних квартир у 2025 році в більшості міст зросла. Абсолютним лідером став Ужгород: тут оренда “двушки” подорожчала на 36% і досягла 29,8 тис. грн, що вивело місто в лідери за найвищими цінами.

Натомість у Києві спостерігалось зниження середніх ставок на 2-кімнатні квартири — на 4%, до 23 тис. грн. Столиця все одно залишається в рейтингу найдорожчих місць, посівши друге місце.

ЛУН: середня ціна двокімнатної квартири станом на 1 грудня 2025 року

Третю позицію займає Львів — 21 тис. грн, що на 5% більше, ніж рік тому.

Найбільше зростання оренди 2-кімнатних квартир показали: Чернівці (+26%), Кропивницький (+22%), Полтава (+16%), Івано-Франківськ (+15%), Одеса та Вінниця (+13%).

У сегменті 3-кімнатних квартир картина стриманіша: у більшості міст ціни майже не змінилися. Водночас там, де зростання відбулося, воно було суттєвим: Львів (+14%), Одеса (+15%), Івано-Франківськ (+20%), Полтава (+25%).

“Великі прирости в таких містах як Одеса, Харків, Миколаїв повʼязані із тим, що ціни в цих містах довго трималися по низу ринку. Тому при початку відновлення навіть не така велика зміна середньої ціни дає відчутний приріст у відсотках.”, - коментує керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

ЛУН: середня ціна трикімнатної квартири станом на 1 грудня 2025 року

Водночас, зазначає експертка, в одному із найдорожчих по оренді міст – столиці, ціни зростають наразі більш помірно, а під кінець року зафіксований навіть спад.

“Думаю, що за виключенням Ужгороду, ми можемо сказати про рух в сторону обережного зменшення дисбалансу між дорожчими і дешевшими містами. Це може свідчити про те, що фактор ціни оренди в містах нарощує свою вагомість порівняно із безпекою міста”, — додає Людмила Кірюхіна.

Доступність оренди та її доцільність

Розрив між цінами на оренду на заході та сході країни у 2025 році зберігається і сягає 2–4 разів залежно від типу житла. Попит при цьому залишається високим: у Києві, Львові та Одесі середній термін експозиції квартири становить 8–9 днів. У столиці цей показник за рік зріс із 6 до 8 днів, тоді як у Львові та Одесі, навпаки, скоротився.

ЛУН: термін експозиції квартир по Києву, Львову та Одесі станом на 1 грудня 2025 року

Найбільш доступною оренда залишається в Харкові: оренда 1-кімнатної квартири забирає близько 20% середньої зарплати, 2-кімнатної — 28%, 3-кімнатної — 41%. Найменш доступна — в Ужгороді: за однокімнатну доведеться віддавати 80% середнього доходу, а оренда 2-кімнатної перевищує середню зарплату на 12%.

ЛУН: середній відсоток заробітної плати, що йде на оренду однокімнатної квартири станом на грудень 2025 року

ЛУН: середній відсоток заробітної плати, що йде на оренду двокімнатної квартри станом на грудень 2025 року

ЛУН: середній відсоток заробітної плати, що йде на оренду трикімнатної квартири

Показник економічної доцільності купівлі житла також змістився в бік оренди. У Києві та Львові вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 16,2 рокам оренди, в Одесі — 17,7 року. Найдовша окупність зафіксована в Чернігові — 23,6 року, а також у Харкові та Рівному.

ЛУН: окупність вартості оренди квартири в роках

