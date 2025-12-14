На ринку оренди – нові лідери серед регіонів: де українці стали шукати житло

У листопаді орендний ринок в Україні показав змішану динаміку: пропозиція переважно зросла, ціни залишаються високими, а попит у більшості регіонів почав відновлюватися.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

У листопаді кількість пропозицій орендного житла збільшилася в більшості регіонів країни. Найбільше зростання зафіксовано у Волинській області — на 60%.

Водночас у низці регіонів спостерігалося скорочення кількості оголошень: найбільше падіння пропозиції відбулося в Івано-Франківській та Харківській областях (по -18–19%), а також у Києві, де вона зменшилась на 18%.

DIM.RIA: пропозиція оренди у листопаді порівняно до жовтня 2025 року

Закарпатська область зберігає статус регіону з найвищими цінами на оренду — середня вартість житла тут становить 18,5 тис. грн на місяць. У Києві середня оренда однокімнатної квартири складає близько 15 тис. грн. Найдоступнішим залишився Харківський регіон, де ціна стартує від 5 тис. грн.

DIM.RIA: вартість оренди 1-кімнатної квартири у листопаді порівняно з жовтнем 2025 року

У столиці найдорожче винаймати житло у Печерському районі — 22,5 тис. грн, а найдешевше — у Деснянському, де середня ціна становить 9,5 тис. грн.

DIM.RIA: середня вартість оренди квартири у Києві відповідно до району

Попит на оренду наприкінці осені зріс майже по всій країні. Найбільшу активність шукачів зафіксовано у Херсонській області (+17%), а також у Закарпатській (+12%) та Львівській (+11%).

DIM.RIA: порівняння кількості пошукових запитів у листопаді 2025 до жовтня 2025 року

Падіння інтересу спостерігається в окремих регіонах, зокрема в Одеській (-9%) та Чернігівській (-8%) областях. У Києві також зафіксовано зменшення попиту — на 3%.

Нагадаємо, в Україні майже на 100% зріс попит, пропозиція та ціни на квартири з індивідуальним живленням — ринок реагує на блекаути.