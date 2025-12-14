Запланована подія 2

На рынке аренды — новые лидеры среди регионов: где украинцы стали искать жилье

В ноябре предложение жилья на аренду выросло, цены тоже

В ноябре арендный рынок в Украине показал смешанную динамику: предложение в основном выросло, цены остаются высокими, а спрос в большинстве регионов начал восстанавливаться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

В ноябре количество предложений арендного жилья увеличилось в большинстве регионов страны. Наибольший рост зафиксирован в Волынской области  на 60%.

В то же время в ряде регионов наблюдалось сокращение количества объявлений: наибольшее падение предложения произошло в Ивано-Франковской и Харьковской областях (по -18–19%), а также в Киеве, где оно уменьшилось на 18%.

DIM.RIA: предложение аренды в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года

Закарпатская область сохраняет статус региона с самыми высокими ценами на аренду  средняя стоимость жилья здесь составляет 18,5 тыс. грн в месяц. В Киеве средняя аренда однокомнатной квартиры составляет около 15 тыс. грн. Самым доступным остается Харьковский регион, где цена стартует от 5 тыс. грн.

DIM.RIA: стоимость аренды 1-комнатной квартиры в ноябре по сравнению с октябрем 2025 года

В столице дороже всего снимать жилье в Печерском районе — 22,5 тыс. грн, а самое дешевое — в Деснянском, где средняя цена составляет 9,5 тыс. грн.

DIM.RIA: средняя стоимость аренды квартиры в Киеве в соответствии с районом

Спрос на аренду в конце осени вырос почти по всей стране. Наибольшая активность соискателей зафиксирована в Херсонской области (+17%), а также в Закарпатской (+12%) и Львовской (+11%).

DIM.RIA: сравнение количества поисковых запросов в ноябре 2025 по октябрь 2025 года

Падение интереса наблюдается в отдельных регионах, в частности, в Одесской (-9%) и Черниговской (-8%) областях. В Киеве также зафиксировано уменьшение спроса  на 3%.

Напомним, в Украине почти на 100% вырос спрос, предложение и цены на квартиры с индивидуальным питанием — рынок реагирует на блекауты.

