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В 2024 году компания ДТЭК вложила 11 млрд грн в ремонты: какие результаты работы
Энергетическая компания ДТЭК инвестировала 11 млрд грн в ремонт ТЭС и добычу угля в течение 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что в прошлом году Россия совершила 13 массированных атак на украинскую энергосистему, 10 из которых были направлены непосредственно на теплоэлектростанции ДТЭК.
В критический период года было разрушено 90% мощностей.
Компания инвестировала 11 млрд грн собственных средств:
- 3 млрд грн – на восстановление ТЭС, что позволило вернуть в эксплуатацию более половины разрушенных мощностей к началу отопительного сезона.
- 7,5 млрд грн – на работу шахт: капитальные ремонты, обновление оборудования, модернизацию транспорта. Это дало необходимые запасы угля для стабильной работы станций.
О ДТЭК
Группа ДТЭК (DTEK Group) является лидером и крупнейшим частным инвестором в энергетическом секторе Украины. В компаниях Группы ДТЭК работает 55 000 сотрудников.
Компании Группы ДТЭК занимаются производством электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, добычей природного газа и угля, трейдингом энергоресурсами на местных и международных рынках, распределением и поставкой электрической энергии потребителям, предоставлением энергоэффективных услуг клиентам, а также развитием сетей.
Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует построить в Киевской области установку для хранения энергии мощностью 20 МВт. Целью строительства является обеспечение автоматического регулирования частоты в объединенной энергосистеме Украины, что позволит избежать графиков аварийных отключений потребителей.
По плану установки будут введены в эксплуатацию до сентября 2025 года и будут предоставлять вспомогательные услуги для стабилизации энергосистемы.