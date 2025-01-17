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В 2024 году компания ДТЭК вложила 11 млрд грн в ремонты: какие результаты работы

В 2024 году компания ДТЭК вложила 11 млрд грн в ремонты: какие результаты работы
3 млрд грн было направлено на возобновление ТЭС. Фото: ДТЭК.

Энергетическая компания ДТЭК инвестировала 11 млрд грн в ремонт ТЭС и добычу угля в течение 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что в прошлом году Россия совершила 13 массированных атак на украинскую энергосистему, 10 из которых были направлены непосредственно на теплоэлектростанции ДТЭК.

В критический период года было разрушено 90% мощностей.

Компания инвестировала 11 млрд грн собственных средств:

  • 3 млрд грн – на восстановление ТЭС, что позволило вернуть в эксплуатацию более половины разрушенных мощностей к началу отопительного сезона.
  • 7,5 млрд грн – на работу шахт: капитальные ремонты, обновление оборудования, модернизацию транспорта. Это дало необходимые запасы угля для стабильной работы станций.
Фото 2 — В 2024 году компания ДТЭК вложила 11 млрд грн в ремонты: какие результаты работы

О ДТЭК

Группа ДТЭК (DTEK Group) является лидером и крупнейшим частным инвестором в энергетическом секторе Украины. В компаниях Группы ДТЭК работает 55 000 сотрудников.

Компании Группы ДТЭК занимаются производством электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, добычей природного газа и угля, трейдингом энергоресурсами на местных и международных рынках, распределением и поставкой электрической энергии потребителям, предоставлением энергоэффективных услуг клиентам, а также развитием сетей.

Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует построить в Киевской области установку для хранения энергии мощностью 20 МВт. Целью строительства является обеспечение автоматического регулирования частоты в объединенной энергосистеме Украины, что позволит избежать графиков аварийных отключений потребителей.

По плану установки будут введены в эксплуатацию до сентября 2025 года и будут предоставлять вспомогательные услуги для стабилизации энергосистемы.

Автор:
Ольга Опенько