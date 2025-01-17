У 2024 році компанія ДТЕК вклала 11 млрд грн у ремонти: які результати роботи

Енергетична компанія ДТЕК інвестувала 11 млрд грн у ремонти ТЕС та видобуток вугілля протягом 2024 року.

Про це інформує прессслужба компанії.

У компанії зазначають, що минулого року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергосистему, 10 з яких були спрямовані безпосередньо на теплоелектростанції ДТЕК.

У найкритичніший період року було зруйновано 90% потужностей.

Компанія інвестувала 11 млрд грн власних коштів:

3 млрд грн — на відновлення ТЕС, що дозволило повернути в експлуатацію більше половини зруйнованих потужностей до початку опалювального сезону.

7,5 млрд грн — на роботу шахт: капітальні ремонти, оновлення обладнання, модернізацію транспорту. Це забезпечило необхідні запаси вугілля для стабільної роботи станцій.

Про ДТЕК

Група ДТЕК (DTEK Group) є лідером та найбільшим приватним інвестором енергетичного сектору України. У компаніях Групи ДТЕК працює 55 000 співробітників.

Компанії Групи ДТЕК займаються виробництвом електроенергії на вітрових, сонячних та теплових електростанціях, видобутком природного газу та вугілля, трейдингом енергоресурсами на місцевих та міжнародних ринках, розподілом та постачанням електричної енергії споживачам, наданням енергоефективних послуг клієнтам, а також розбудовою мереж високошвидкісних зарядних станцій.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК планує збудувати на Київщині установку для зберігання енергії потужністю 20 МВт. Метою будівництва є забезпечення автоматичного регулювання частоти в об'єднаній енергосистемі України, що дозволить уникнути введення графіків аварійних відключень споживачів.

За планом, установки будуть введені в експлуатацію до вересня 2025 року та надаватимуть допоміжні послуги для стабілізації енергосистеми.