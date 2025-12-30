В 2025 году госбюджет получил $52,4 млрд. внешнего финансирования: основные доноры

В 2025 году в государственную казну поступило более 52,4 млрд долларов внешней помощи, из которых более 70% – за счет доходов от замороженных активов РФ.

об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Международная поддержка позволила государству не просто выстоять, но полностью профинансировать все социальные нужды. Все внутренние денежные ресурсы были ориентированы на сектор сохранности и обороны.

Кто поддержал Украину?

Весомый вклад в 2025 году внесли ключевые международные институты:

37,9 млрд долларов – ERA Loans (условные долговые обязательства);

12,1 млрд долларов – ЕС, Ukraine Facility (11,5 млрд долларов – кредиты, 668 млн долларов – гранты);

912 млн долларов – МВФ (кредиты);

733 млн долларов – Всемирный банк (кредиты);

453 млн долларов – Япония (кредиты);

232 млн долларов – БРРЕ (кредиты).

"В 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, заработные платы работников, в частности в образовании и здравоохранении, социальная защита населения и гуманитарные программы…В следующем году вызовы сохраняются. У нас уже есть достижения в мобилизации необходимых ресурсов и уверенность в том, что приоритетные расходы будут профинансированы", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Механизм ERA Loans

Наибольший объем бюджетной поддержки более 70% поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Это денежные средства, которые погашаются за счет доходов от замороженных активов России. Общий объем составляет 50 млрд. долларов США на 2025-2026 годы. В этом году ЕС направила в полном объеме свою часть в рамках инструмента – 18,1 млрд. евро. Остальные средства будут привлечены в 2026 году на нужды социального направления в следующем году.

Другие важные инструменты

Как отметили в министерстве, ЕС продолжает являться крупнейшим предоставлятелем финансовой помощи. В 2025 году Украина получила 12,1 млрд долларов США (668 млн долларов – гранты) в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Кроме того, в 2025 году Украина успешно прошла два пересмотра программы МВФ Extended Fund Facility. Это позволило привлечь 912 млн долларов, а всего в рамках программы уже привлечено 10,6 млрд долларов США.

Также Украина и МВФ достигли согласия на уровне экспертов по новой программе EFF на 2026-2029 годы. Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 8,1 млрд долларов (СПЗ 5,94 млрд). Новая программа будет вынесена на утверждение Исполнительным советом МВФ в 2026 году.

Программы DRIVE, SURGE, RISE

453 млн долларов правительство Японии предоставило Украине в пределах трех проектов Всемирного банка:

DRIVE – $190 млн на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов;

SURGE – $183 млн на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;

RISE – $80 млн на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.

От Банка развития Совета Европы (БРРЭ) Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в том числе покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

В целом, с начала полномасштабного вторжения мир инвестировал в устойчивость Украины почти $168 млрд, что является беспрецедентным проявлением международной солидарности.

Напомним, в расходы общего фонда государственного бюджета за январь-сентябрь 2025 года оказались меньше плана на 161 млрд грн, или на 5%.