У 2025 році держбюджет отримав $52,4 млрд зовнішнього фінансування: основні донори

У 2025 році до державної скарбниці надійшло понад 52,4 млрд доларів зовнішньої допомоги, із яких понад 70% – за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міжнародна підтримка дозволила державі не просто вистояти, а й повністю профінансувати всі соціалні потреби. Всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Хто підтримав Україну?

Вагомий внесок у 2025 році зробили ключові міжнародні інституції:

37,9 млрд доларів – ERA Loans (умовні боргові зобов'язання);

12,1 млрд доларів – ЄС, Ukraine Facility (11,5 млрд доларів - кредити, 668 млн доларів - гранти);

912 млн доларів – МВФ (кредити);

733 млн доларів - Світовий банк (кредити);

453 млн доларів - Японія (кредити);

232 млн доларів - БРРЄ (кредити).

"У 2025 році ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати працівників, зокрема в освіті та охороні здоров’я, соціальний захист населення та гуманітарні програми…У наступному році виклики зберігаються. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів та впевненість щодо того, що пріоритетні видатки буде профінансовано", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Механізм ERA Loans

Найбільший обсяг бюджетної підтримки, понад 70%, надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Це кошти, які погашаються за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Загальний обсяг складає 50 млрд доларів США на 2025-2026 роки. Цьогоріч ЄС спрямувала у повному обсязі свою частину в рамках інструменту – 18,1 млрд євро. Решту коштів буде залучено у 2026 році на потреби соціального напряму наступного року.

Інші важливі інструменти

Як зазначили в міністерстві, ЄС продовжує бути найбільшим надавачем фінансової допомоги. У 2025 році Україна отримала 12,1 млрд доларів США (668 млн доларів - гранти) в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Крім того, у 2025 році Україна успішно пройшла два перегляди програми МВФ Extended Fund Facility. Це дозволило залучити 912 млн доларів, а загалом у межах програми вже залучено 10,6 млрд доларів США.

Також Україна та МВФ досягли згоди на рівні експертів щодо нової програми EFF на 2026-2029 роки. Угода передбачає фінансування для України в розмірі 8,1 млрд доларів (СПЗ 5,94 млрд). Нова програма буде винесена на затвердження Виконавчою радою МВФ у 2026 році.

Програми DRIVE, SURGE, RISE

453 млн доларів уряд Японії надав Україні в межах трьох проєктів Світового банку:

DRIVE – $190 млн на підвищення стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів;

SURGE – $183 млн на створення сучасної системи управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнного відновлення;

RISE – $80 млн на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) Україна отримала кошти на безперервне фінансування виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення світ інвестував у стійкість України майже $168 млрд, що є безпрецедентним проявом міжнародної солідарності.

Нагадаємо, видатки загального фонду державного бюджету за січень–вересень 2025 року виявилися меншими від плану на 161 млрд грн, або на 5%.