В БЭБ предупредили о фейковой проверке документов по электронной почте

В Бюро экономической безопасности Украины сообщают о случаях массовой рассылки электронных писем по фейковым email-адресам вроде бы от БЭБ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Фишинговые рассылки поступают предприятиям, учреждениям и организациям. В сообщениях мошенники указывают вымышленные исходные номера, фамилии сотрудников БЭБ и контактные данные.

Такие письма содержат архивы и приложения, которые предлагается загрузить или открыть для получения электронной формы или дополнительной информации.

В Бюро отметили, что пользуются только официальной почтой с доменом @esbu.gov.ua, а официальные письма подписываются с применением квалифицированной электронной подписи. Там отметили, что не посылают субъектам хозяйствования электронные запросы с требованием предоставить учредительные, финансовые или налоговые документы таким образом.

Ранее Нацбанк сообщал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылают письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.