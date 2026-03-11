Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В БЭБ предупредили о фейковой проверке документов по электронной почте

ноутбук, компьютер, интернет
БЭБ предупредило граждан о фишинговых рассылках / Freepik

В Бюро экономической безопасности Украины сообщают о случаях массовой рассылки электронных писем по фейковым email-адресам вроде бы от БЭБ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Фишинговые рассылки поступают предприятиям, учреждениям и организациям. В сообщениях мошенники указывают вымышленные исходные номера, фамилии сотрудников БЭБ и контактные данные.

Такие письма содержат архивы и приложения, которые предлагается загрузить или открыть для получения электронной формы или дополнительной информации.

В Бюро отметили, что пользуются только официальной почтой с доменом @esbu.gov.ua, а официальные письма подписываются с применением квалифицированной электронной подписи. Там отметили, что не посылают субъектам хозяйствования электронные запросы с требованием предоставить учредительные, финансовые или налоговые документы таким образом.

Ранее Нацбанк сообщал о новой фишинговой кампании : мошенники рассылают письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.

Автор:
Ольга Сичь