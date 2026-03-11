- Категорія
У БЕБ попередили про фейкову перевірку документів через електронну пошту
У Бюро економічної безпеки України повідомляють про випадки масової розсилки електронних листів з фейкових email-адрес начебто від БЕБ.
Як пише Delo.ua, про це повідомили у прес-службі Бюро.
Фішингові розсилки надходять підприємствам, установам та організаціям. У повідомленнях шахраї вказують вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані.
Такі листи містять архіви та додатки, які пропонується завантажити або відкрити для отримання електронної форми чи додаткової інформації.
У Бюро наголосили, що користують лише офіційною поштою з доменом @esbu.gov.ua, а офіційні листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Там зазначили, що не надсилають суб’єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи у такий спосіб.
Раніше Нацбанк повідомляв про нову фішингову кампанію: шахраї розсилають листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу