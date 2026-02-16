В Британии более чем на полгода задерживается открытие завода по производству снарядов для Украины

В Великобритании более чем на полгода задерживается открытие завода по производству артиллерийских снарядов, которые должны были поставлять вооруженные силы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Ожидалось, что завод в Гласкоэде на Юге Уэльса позволит Британии увеличить свои возможности по производству артиллерийских снарядов, пополнить запасы армии, а также увеличить поставки для Украины.

Планировалось, что производство должно было начаться летом 2025 года, однако этого так и не произошло.

В ответ на запрос о комментарии компания-оператор производства BAE Systems подтвердила задержку, заявив, что она вызвана решением, принятым в процессе строительства в прошлом году – удвоить мощность завода.

"После начала строительства мы приняли стратегическое решение удвоить производственную мощность по сравнению с начальным проектом, увеличив объем производства 155-мм снарядов в 16 раз, что повлияло на сроки выполнения работ", - отметили в компании.

The Guardian пишет, что BAE производила от 3000 до 5000 155-мм снарядов в год, а это значит, что даже обещание увеличить производство в 16 раз позволит производить лишь до 80 000 снарядов в год.

Для сравнения, немецкая компания-производитель вооружений Rheinmetall открыла в 2025 году новый завод, который позволит стране производить 1,1 млн снарядов к 2027 году.

Недавно сообщалось, что Rheinmetall определил место будущего завода боеприпасов в Украине. Компания уже получила земельный участок и готова к немедленному старту строительных работ.