Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Британии более чем на полгода задерживается открытие завода по производству снарядов для Украины

оружие
В Британии уже больше полугода не может заработать завод, который должен производить боеприпасы для Украины / Генеральный штаб ВСУ

В Великобритании более чем на полгода задерживается открытие завода по производству артиллерийских снарядов, которые должны были поставлять вооруженные силы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Ожидалось, что завод в Гласкоэде на Юге Уэльса позволит Британии увеличить свои возможности по производству артиллерийских снарядов, пополнить запасы армии, а также увеличить поставки для Украины.

Планировалось, что производство должно было начаться летом 2025 года, однако этого так и не произошло.

В ответ на запрос о комментарии компания-оператор производства BAE Systems подтвердила задержку, заявив, что она вызвана решением, принятым в процессе строительства в прошлом году – удвоить мощность завода.

"После начала строительства мы приняли стратегическое решение удвоить производственную мощность по сравнению с начальным проектом, увеличив объем производства 155-мм снарядов в 16 раз, что повлияло на сроки выполнения работ", - отметили в компании.

The Guardian пишет, что BAE производила от 3000 до 5000 155-мм снарядов в год, а это значит, что даже обещание увеличить производство в 16 раз позволит производить лишь до 80 000 снарядов в год.

Для сравнения, немецкая компания-производитель вооружений Rheinmetall открыла в 2025 году новый завод, который позволит стране производить 1,1 млн снарядов к 2027 году.

Недавно сообщалось, что Rheinmetall определил место будущего завода боеприпасов в Украине. Компания уже получила земельный участок и готова к немедленному старту строительных работ.

Автор:
Светлана Манько