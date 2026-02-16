Запланована подія 2

У Британії більш ніж на пів року затримується відкриття заводу з виробництва снарядів для України

зброя
У Британії вже понад пів року не може запрацювати завод, який має виробляти боєприпаси для України / Генеральний штаб ЗСУ

У Великій Британії більш ніж на пів року затримується відкриття заводу з виробництва артилерійських снарядів, які  мали постачати для Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian

Очікувалося, що завод у Гласкоеді на Півдні Уельсу дасть змогу Британії збільшити свої можливості з виробництва артилерійських снарядів, поповнити запаси армії, а також збільшити поставки для України.

Планувалося, що виробництво мало розпочатися влітку 2025 року, однак цього досі так і не сталося.

У відповідь на запит про коментар компанія-оператор виробництва BAE Systems підтвердила затримку, заявивши, що вона спричинена рішенням, ухваленим у процесі будівництва торік — подвоїти потужність заводу.

"Після початку будівництва ми прийняли стратегічне рішення подвоїти виробничу потужність порівняно з початковим проєктом, збільшивши обсяги виробництва 155-мм снарядів у 16 разів, що вплинуло на терміни виконання робіт", — зауважили в компанії.

The Guardian пише, що BAE виробляла від 3000 до 5000 155-мм снарядів на рік, а це означає, що навіть обіцянка збільшити виробництво в 16 разів дасть змогу виготовляти лише до 80 000 снарядів на рік.

Для порівняння, німецька компанія-виробник озброєнь Rheinmetall відкрила 2025 року новий завод, який дасть змогу країні виробляти 1,1 млн снарядів до 2027 року.

Нещодавно повідомлялося, що Rheinmetall визначив місце для майбутнього заводу боєприпасів в Україні. Компанія вже отримала земельну ділянку і готова до негайного старту будівельних робіт.

Автор:
Світлана Манько