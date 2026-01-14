Старт строительства уже близко: Rheinmetall получил землю под завод боеприпасов в Украине

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall определил место будущего завода боеприпасов в Украине. Компания уже получила земельный участок и готова к немедленному старту строительных работ.

Как сообщает Delo.ua, об этом сказал его гендиректор Армин Паппергер в интервью Укринформ.

По его словам, Rheinmetall получил заказы на поставку Украине оборудования для завода по производству боеприпасов. Компания выполняет эти обязательства.

"Хотя поиск соответствующего места был отложен, нам его уже выделили. Правда, нужно еще прояснить дальнейшие организационные и регуляторные вопросы. Мы готовы приступить к строительству объекта как можно скорее", — отметил Паппергер.

Компания Rheinmetall – один из основных партнеров Украины, начавший поддерживать нас фактически с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Так, концерн выразил готовность отремонтировать для ВСУ немецкую бронетехнику из составов Бундесвера еще до того, как такое решение было одобрено правительством. Потом добавились поставки многих систем вооружения и амуниции, контракты и даже программы совместного производства, в том числе на территории Украины.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Ранее руководитель Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что завод по производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.