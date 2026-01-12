Немецкая Rheinmetall начала поставки БМП Lynx KF41 в ВСУ

Немецкая компания Rheinmetall начала поставки боевых машин пехоты Lynx KF41 в Вооруженные силы Украины. Первые пять машин планируется передать в начале 2026 года в соответствии с контрактом, подписанным в декабре 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rheinmetall.

Стоимость заказа составляет несколько десятков миллионов евро, а финансирование обеспечивает правительство Германии.

Решение в пользу Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний боевой машины следующего поколения. Украинские БМП будут оснащены двухместной башней Lance и специально настроены под нужды украинских вооруженных сил.

В дальнейшем планируется закупка дополнительных партий, в частности, с производством части машин непосредственно в Украине.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам выразила. Мы также хотели бы поблагодарить правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Он также поблагодарил правительство Германии за поддержку этого проекта.

БМП Lynx KF41 разработана с учетом современных и будущих требований к боевым машинам. Она отличается максимальной модульностью, открытой электронной архитектурой, самым защищенным внутренним объемом в своем классе и высоким потенциалом для интеграции новейших технологий.

Благодаря масштабированному весу, современной системе привода и технологиям защиты машина объединяет мобильность и безопасность, а также обеспечивает высокий уровень эргономики для экипажа.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производства в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год. Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, а украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

Как заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, завод из производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.