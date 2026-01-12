Запланована подія 2

Німецька Rheinmetall почала постачання БМП Lynx KF41 до ЗСУ

БМП Lynx
БМП Lynx / Вікіпедія

Німецька компанія Rheinmetall розпочала постачання бойових машин піхоти Lynx KF41 до Збройних сил України. Перші п’ять машин планується передати на початку 2026 року відповідно до контракту, підписаного у грудні 2025 року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rheinmetall.

Вартість замовлення становить кілька десятків мільйонів євро, а фінансування забезпечує уряд Німеччини.

Рішення на користь Lynx KF41 ухвалили після ретельних випробувань бойової машини наступного покоління. Українські БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance і спеціально налаштовані під потреби українських збройних сил.

У подальшому планується закупівля додаткових партій, зокрема з виробництвом частини машин безпосередньо в Україні.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", – зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Він також подякував уряду Німеччини за підтримку цього проєкту.

БМП Lynx KF41 розроблена з урахуванням сучасних і майбутніх вимог до бойових машин. Вона вирізняється максимальною модульністю, відкритою електронною архітектурою, найбільшим захищеним внутрішнім об’ємом у своєму класі та високим потенціалом для інтеграції новітніх технологій.

Завдяки масштабованій вазі, сучасній системі приводу та технологіям захисту, машина поєднує мобільність і безпеку, а також забезпечує високий рівень ергономіки для екіпажу.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Як заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер,  завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році. 

Автор:
Тетяна Гойденко