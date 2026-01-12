Німецька Rheinmetall почала постачання БМП Lynx KF41 до ЗСУ

Німецька компанія Rheinmetall розпочала постачання бойових машин піхоти Lynx KF41 до Збройних сил України. Перші п’ять машин планується передати на початку 2026 року відповідно до контракту, підписаного у грудні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rheinmetall.

Вартість замовлення становить кілька десятків мільйонів євро, а фінансування забезпечує уряд Німеччини.

Рішення на користь Lynx KF41 ухвалили після ретельних випробувань бойової машини наступного покоління. Українські БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance і спеціально налаштовані під потреби українських збройних сил.

У подальшому планується закупівля додаткових партій, зокрема з виробництвом частини машин безпосередньо в Україні.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", – зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Він також подякував уряду Німеччини за підтримку цього проєкту.

БМП Lynx KF41 розроблена з урахуванням сучасних і майбутніх вимог до бойових машин. Вона вирізняється максимальною модульністю, відкритою електронною архітектурою, найбільшим захищеним внутрішнім об’ємом у своєму класі та високим потенціалом для інтеграції новітніх технологій.

Завдяки масштабованій вазі, сучасній системі приводу та технологіям захисту, машина поєднує мобільність і безпеку, а також забезпечує високий рівень ергономіки для екіпажу.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але в компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, а український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

Як заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.