В Черновицкой области заработал новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов": каковы его преимущества

В Черновицкой области в поселке Глыбокая вблизи границы с Румынией запустили новый мультимодальный терминал "Фишка-Нов". Технологическая инфраструктура терминала была полностью построена на современном оборудовании украинского производителя KMZ Industries.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба KMZ Industries.

Комплекс "Фишка-Нов" отличается высокой гибкостью и быстротой работы. Он оснащен 14 силосами, общая мощность хранения которых составляет 6000 тонн. Такая конфигурация позволяет одновременно работать с разными сельскохозяйственными культурами, эффективно формировать отдельные партии и обслуживать несколько логистических направлений.

Для обеспечения высокой производительности использованы конвейеры, способные транспортировать до 600 тонн продукции в час, что гарантирует скорость перевалки и минимизацию простоев.

Работа с двумя типами путей

Ключевым техническим требованием заказчика, успешно реализовавшегося KMZ Industries во время проектирования, стала возможность одновременной перегрузки грузов как из автомобилей, так и из вагонов. Это включает работу на европейских (1435 мм) и украинских (1520 мм) путях.

Именно эта гибкость, по словам руководства терминала, позволила Фишка-Нов реализовать необходимую модель работы для эффективного международного обмена.

"Мы детально анализировали рынок... но именно KMZ Industries оперативно откликнулись на наш запрос, предоставили полный пакет технической документации... команда KMZ Industries регулярно работала на площадке... Этот подход усиливает ощущение надежного партнерства и уверенности в результате", - прокомментировал директор терминала Ион Шалар сотрудничество с компанией KMZ Industries.

О строительстве терминала " Фишка-Нов " сообщалось в мае. Тогда глава Глубокской территориальной общины Григорий Ванзуряк отметил, что объект станет одним из самых больших инвестиционных проектов на территории общины и области.