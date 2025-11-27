У Чернівецькій області запрацював новий мультимодальний термінал "Фішка-Нов": які його переваги

У Чернівецькій області в селищі Глибока поблизу кордону з Румунією запустили новий мультимодальний термінал "Фішка-Нов". Технологічна інфраструктура терміналу була повністю побудована на сучасному обладнанні українського виробника KMZ Industries.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба KMZ Industries.

Комплекс "Фішка-Нов" вирізняється високою гнучкістю та швидкістю роботи. Він оснащений 14 силосами, загальна потужність зберігання яких сягає 6000 тонн. Така конфігурація дозволяє одночасно працювати з різними сільськогосподарськими культурами, ефективно формувати окремі партії та обслуговувати кілька логістичних напрямів.

Для забезпечення високої продуктивності використано конвеєри, здатні транспортувати до 600 тонн продукції за годину, що гарантує швидкість перевалки та мінімізацію простоїв.

Робота з двома типами колій

Ключовою технічною вимогою замовника, яку успішно реалізувала KMZ Industries під час проєктування, стала можливість одночасного перевантаження вантажів як з автомобілів, так і з вагонів. Це включає роботу на європейських (1435 мм) та українських (1520 мм) коліях.

Саме ця гнучкість, за словами керівництва термінала, дозволила "Фішка-Нов" реалізувати необхідну модель роботи для ефективного міжнародного обміну.

"Ми детально аналізували ринок... але саме KMZ Industries оперативно відгукнулися на наш запит, надали повний пакет технічної документації... команда KMZ Industries регулярно працювала на майданчику... Цей підхід підсилює відчуття надійного партнерства та впевненості в результаті", — прокоментував директор терміналу Іон Шалар співпрацю з компанією KMZ Industries.

Про будівництво терміналу "Фішка-Нов" повідомлялося у травні. Тоді голова Глибоцької територіальної громади Григорій Ванзуряк зазначив, що об’єкт стане одним із найбільших інвестиційних проєктів на території громади та області.