В "Дії" стартует бета-тест услуги фиксации потери имущества на ВОТ для представления на репарации

На портале “Дія” открыта запись на бета-тестирование новой услуги C3.2 — "Потеря контроля за имуществом на временно оккупированных территориях". Сервис позволяет юридическим лицам официально зафиксировать потерю контроля над активами для последующего подачи заявления в международный механизм возмещения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

Речь идет о компаниях, потерявших контроль над имуществом в результате оккупации после 24 февраля 2022 года. После подачи заявления и доказательной базы информация будет внесена в международный Реестр убытков, а затем передана компенсационной комиссии, которая будет определять размер надлежащих выплат.

Подать заявление могут юридические лица, не являющиеся государственными органами.

Кто может присоединиться к тестированию

Стать бета-тестировщиком могут:

руководитель юридического лица;

представитель с должным образом оформленными цифровыми возможностями.

Запись на тестирование доступна через портал "Дія".

Услуга осуществляется Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством юстиции Украины.

Развитие сервиса осуществляется в рамках проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия за финансирование UK Dev, а также в рамках швейцарско-украинской программы EGAP. Партнер UK DIGIT и исполнитель EGAP – Фонд Восточная Европа.

Новый сервис является частью цифровой инфраструктуры для фиксации ущерба, нанесенного в результате вооруженной агрессии, и подготовки оснований для международных репараций.

Также международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, расширил перечень категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращение в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.