У "Дії" стартує бета-тест послуги фіксації втрати майна на ТОТ для подання на репарації

На порталі “Дія” відкрито запис на бета-тестування нової послуги C3.2 — "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях". Сервіс дозволяє юридичним особам офіційно зафіксувати втрату контролю над активами для подальшого подання заяви до міжнародного механізму відшкодування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Йдеться про компанії, які втратили контроль над майном унаслідок окупації після 24 лютого 2022 року. Після подання заяви та доказової бази інформацію буде внесено до міжнародного Реєстру збитків, а згодом передано компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір належних виплат.

Подати заяву можуть юридичні особи, що не є державними органами.

Хто може долучитися до тестування

Стати бета-тестувальником можуть:

керівник юридичної особи;

представник із належним чином оформленими цифровими повноваженнями.

Запис на тестування доступний через портал "Дія".

Послугу впроваджують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України.

Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який виконує Фонд Євразія за фінансування UK Dev, а також у межах швейцарсько-української програми EGAP. Партнер UK DIGIT і виконавець EGAP — Фонд Східна Європа.

Новий сервіс є частиною цифрової інфраструктури для фіксації збитків, завданих внаслідок збройної агресії, та підготовки підстав для міжнародних репарацій.

Також міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.