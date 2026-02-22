В ДТЭК назвали стоимость строительства новой электрической подстанции

В Украине строительство обычной электрической подстанции с нуля занимает 2–3 года и стоит около 10 млн евро, а подземная подстанция – еще дороже и дольше в реализации из-за сложности работ и нехватки свободного места в городах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев в интервью "Укринформу".

По словам Григорьева, самая надежная защита для объектов энергетики – это подземные подстанции. Однако их строительство занимает больше времени и стоит еще дороже. В городах с плотной застройкой сложно найти место для подземных объектов, а рост стоимости подстанций неизбежно приведет к увеличению тарифов для потребителей.

"Если обычная подстанция строится с нуля за 2–3 года, то подземная – еще дольше и сложнее. Кроме того, в городе с плотной застройкой трудно найти место для строительства. Возведение обычной подстанции стоит около 10 млн евро, подземной – еще больше. Соответственно, возрастет и стоимость электроэнергии для потребителей".

Он добавляет, что сегодня самая большая проблема для ДТЭК – постоянные вражеские обстрелы, поскольку россияне почти каждый день атакуют объекты, а у энергетиков недостаточно оборудования для ремонта. Чтобы сделать в мирное время трансформатор на заводе, нужно 6–8 месяцев.

Он добавил, что до полномасштабной войны в Украине было много предприятий, производивших необходимое оборудование. Сейчас часть из них разрушена, а часть – на оккупированных территориях, поэтому страна вынуждена обращаться за помощью к партнерам. Производство под заказ занимает почти год, потому что трансформаторы производят под конкретные характеристики заказчика.

Григорьев отмечает, что бригады работают круглосуточно в любую погоду, однако такой объект невозможно восстановить за два часа.

Добавим, в течение 2025 года российские войска атаковали 31 крупную электроподстанцию компании ДТЭК в Одесской области. Часть объектов получила повторные удары, что повлекло за собой дефицит мощности и необходимость очередных отключений клиентов.