В ДТЕК назвали вартість будівництва нової електричної підстанції

В Україні будівництво звичайної електричної підстанції з нуля займає 2–3 роки і коштує близько 10 млн євро, а підземна підстанція – ще дорожче і довше у реалізації через складність робіт і брак вільного місця у містах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами Григор’єва, найнадійніший захист для об’єктів енергетики – це підземні підстанції. Однак їхнє будівництво займає більше часу і коштує ще дорожче. У містах із щільною забудовою складно знайти місце для підземних об’єктів, а зростання вартості підстанцій неминуче призведе до збільшення тарифів для споживачів.

"Якщо звичайна підстанція будується з нуля за 2–3 роки, то підземна – ще довше і складніше. Окрім того, у місті зі щільною забудовою важко знайти місце для будівництва. Зведення звичайної підстанції коштує близько 10 млн євро, підземної – ще більше. Відповідно, зросте і вартість електроенергії для споживачів. Клієнти на таке не погодяться", – підкреслив гендиректор.

Він додає, що сьогодні найбільша проблема для ДТЕК – постійні ворожі обстріли, оскільки росіяни майже щодня атакують об’єкти, а у енергетиків недостатньо обладнання для ремонту. Щоб виготовити у мирний час трансформатор на заводі, потрібно 6–8 місяців.

Він додав, що до повномасштабної війни в Україні було багато підприємств, які виробляли необхідне обладнання. Нині частина з них зруйнована, а частина – на окупованих територіях, тож країна змушена звертатися по допомогу до партнерів. Виробництво під замовлення займає майже рік, бо трансформатори роблять під конкретні характеристики замовника.

Григор’єв зауважує, що бригади працюють цілодобово за будь-якої погоди, однак такий об'єкт неможливо відновити за дві години.

Додамо, протягом 2025 року російські війська атакували 31 велику електропідстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Частина об'єктів зазнала повторних ударів, що спричинило дефіцит потужності та необхідність чергових відключень клієнтів.

Автор:
Тетяна Гойденко