В Европарламенте призвали смягчить для Украины углеродную пошлину, из-за которой она может потерять $1,39 млрд

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины (CBAM) в отношении Украины, поскольку она находится в условиях полномасштабной войны. Соответствующее обращение состоялось на заседании комитета по окружающей среде, климату и безопасности пищевых продуктов, сообщает Delo.ua.

"Мне действительно сложно понять, как мы относимся к Украине. Должен сказать, что нам нужно переоценить существующий у нас форс-мажор. Я не могу представить, какую страну и какую ситуацию мы можем считать такой, при которой активируется форс-мажор", — сказал во время заседания депутат Европарламента Мохаммед Шагим.

Он отметил, что у Украины нет возможностей для декарбонизации в необходимом темпе или для обеспечения независимой верификации данных о выбросах в условиях войны, а также предложил обсудить этот вопрос, чтобы найти отдельное решение для Украины.

В то же время представительница Еврокомиссии Мария Елена Скоппио заявила, что вопрос Украины не включен в действующий доклад по CBAM. Таким образом, она не высказала позицию относительно возможного отдельного режима для Украины, трактовки форс-мажора или специального подхода к Украине в рамках CBAM.

Из-за CBAM Украина может потерять $1,39 млрд экспорта

Потери украинского экспорта в результате введения углеродного налога ЕС в 2026–2027 годах оцениваются в $1,392 млрд. Это около 41% от объема экспорта соответствующих товаров в ЕС в 2025 году.

Наибольший удар придется на металлургию, формирующую почти весь объем экспорта под действием CBAM. В общей сложности на железо и сталь приходится около 89% всех потерь, что делает этот сектор ключевым фактором падения.

Общий объем экспорта Украины в ЕС в сегментах, подпадающих под CBAM, в 2025 году составил около $3,4 млрд, или около 15% всего экспорта в ЕС и около 2% ВВП Украины.

Острый эффект ожидается в первый год полноценного запуска механизма. В 2026 году экспорт может сократиться на 35%, а в 2027 году – еще на 10%. Причина — применение повышенных расчетных значений выбросов и дополнительных надбавок, фактически увеличивающих налоговую нагрузку на продукцию.

Больше всего пострадают базовые промышленные товары. В металлургическом сегменте потери оцениваются более чем в $1,2 млрд. Для цемента прогнозируется почти полное вытеснение с рынка ЕС — падение до 96%. Алюминиевый сектор остается относительно стабильным с минимальным воздействием.

Аналитики отмечают, что эффект CBAM будет неравномерным и зависит от уровня выбросов в производстве и способности компаний подтверждать их через систему верификации. При отсутствии подтвержденных данных применяются повышенные "дефолтные" значения, что увеличивает конечную стоимость экспорта.

Для смягчения последствий предлагается усилить систему учета выбросов, развивать инструменты декарбонизации промышленности и вести переговоры с ЕС о возможных компенсаторных механизмах для Украины в рамках CBAM.

Заметим, профсоюзные организации из сферы металлургической и горнодобывающей промышленности озабочены из-за негативного влияния внедрение механизма углеродной корректировки импорта CBAM с 2026 года на экономику Украины и обратились к послу ЕС Катарине Матерновой.