В Голосеевском районе Киева перекроют улицу на месяц: как изменится движение

В Голосеевском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта по улице Дмитрия Луценко почти на месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

О ремонте

Временные конфигурации связаны с проведением дорожного ремонта.

Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", специалисты Голосеевского дорожно-эксплуатационного управления будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Докии Гуменной в направлении Кольцевой дороги.

В "Киевавтодоре" извиняются водители за временные неудобства и рекомендуют заблаговременно планировать маршруты, учитывая введенные ограничения движения.

Фото: КГГА

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.