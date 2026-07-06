- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Голосеевском районе Киева перекроют улицу на месяц: как изменится движение
В Голосеевском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта по улице Дмитрия Луценко почти на месяц.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
О ремонте
Временные конфигурации связаны с проведением дорожного ремонта.
Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", специалисты Голосеевского дорожно-эксплуатационного управления будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Докии Гуменной в направлении Кольцевой дороги.
В "Киевавтодоре" извиняются водители за временные неудобства и рекомендуют заблаговременно планировать маршруты, учитывая введенные ограничения движения.
Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.