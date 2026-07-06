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У Голосіївському районі Києва перекриють вулицю на місяць: як зміниться рух

ремонт доріг
Київавтодор анонсував тривалі обмеження руху в Голосіївському районі / Depositphotos

У Голосіївському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Дмитра Луценка майже на місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Про ремонт

Тимчасові зміни пов'язані з проведенням дорожнього ремонту.

Як повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", фахівці Голосіївського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Докії Гуменної у напрямку Кільцевої дороги.

У "Київавтодорі" перепрошують водіїв за тимчасові незручності та рекомендують завчасно планувати маршрути, враховуючи запроваджені обмеження руху.

Фото 2 — У Голосіївському районі Києва перекриють вулицю на місяць: як зміниться рух
Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько