У Голосіївському районі Києва перекриють вулицю на місяць: як зміниться рух

У Голосіївському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Дмитра Луценка майже на місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Про ремонт

Тимчасові зміни пов'язані з проведенням дорожнього ремонту.

Як повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", фахівці Голосіївського шляхово-експлуатаційного управління виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Докії Гуменної у напрямку Кільцевої дороги.

У "Київавтодорі" перепрошують водіїв за тимчасові незручності та рекомендують завчасно планувати маршрути, враховуючи запроваджені обмеження руху.

Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.