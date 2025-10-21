Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)

электропоезд ЕР9Е-565
Модернизированный электропоезд ЕР9Е-565 / Укрзалізниця

Маршруты Киевской кольцевой электрички пополнил капитально модернизированный собственными силами АО "Укрзализныця" электропоезд ЕР9Е-565.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Поезд ЕР9Е-565 стал уже сорок шестым капитально модернизированным собственными силами УЗ с начала полномасштабного вторжения и десятым в 2025 году.

Фото 2 — В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)
Фото: УЗ

Что изменилось

Построенный 27 февраля 1981 электропоезд через 2,5 месяца после модернизации на Киевском электровагоноремонтном заводе традиционно стал современным, удобным и доступным для всех.

Обновленная электричка имеет:

  • новые сиденья,
  • систему освещения,
  • пеленальные столики,
  • надписи шрифтом Брайля,
  • контрастная маркировка,
  • уютный и стильный салон.
Фото 3 — В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)
Фото: УЗ
Фото 4 — В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)
Фото: УЗ

Отметим, что 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения курсирует на маршрутах Киевской области.

Добавим, что до конца года УЗ планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновят вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Автор:
Светлана Манько