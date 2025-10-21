- Категория
В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)
Маршруты Киевской кольцевой электрички пополнил капитально модернизированный собственными силами АО "Укрзализныця" электропоезд ЕР9Е-565.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Поезд ЕР9Е-565 стал уже сорок шестым капитально модернизированным собственными силами УЗ с начала полномасштабного вторжения и десятым в 2025 году.
Что изменилось
Построенный 27 февраля 1981 электропоезд через 2,5 месяца после модернизации на Киевском электровагоноремонтном заводе традиционно стал современным, удобным и доступным для всех.
Обновленная электричка имеет:
- новые сиденья,
- систему освещения,
- пеленальные столики,
- надписи шрифтом Брайля,
- контрастная маркировка,
- уютный и стильный салон.
Отметим, что 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения курсирует на маршрутах Киевской области.
Добавим, что до конца года УЗ планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновят вагоны для перевозки дипломатических делегаций.