В Киеве будет курсировать модернизированный электропоезд (ФОТО)

Маршруты Киевской кольцевой электрички пополнил капитально модернизированный собственными силами АО "Укрзализныця" электропоезд ЕР9Е-565.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Поезд ЕР9Е-565 стал уже сорок шестым капитально модернизированным собственными силами УЗ с начала полномасштабного вторжения и десятым в 2025 году.

Фото: УЗ

Что изменилось

Построенный 27 февраля 1981 электропоезд через 2,5 месяца после модернизации на Киевском электровагоноремонтном заводе традиционно стал современным, удобным и доступным для всех.

Обновленная электричка имеет:

новые сиденья,

систему освещения,

пеленальные столики,

надписи шрифтом Брайля,

контрастная маркировка,

уютный и стильный салон.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

Отметим, что 45-й капитально модернизированный электропоезд с начала полномасштабного вторжения курсирует на маршрутах Киевской области.

Добавим, что до конца года УЗ планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновят вагоны для перевозки дипломатических делегаций.