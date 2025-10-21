Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
У Києві курсуватиме модернізований електропоїзд (ФОТО)

електропоїзд ЕР9Є-565
Модернізований електропоїзд ЕР9Є-565 / Укрзалізниця

Маршрути Київської кільцевої електрички поповнив капітально модернізований власними силами АТ “Укрзалізниця” електропоїзд ЕР9Є-565.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзд ЕР9Є-565 став вже сорок шостим капітально модернізованим власними силами УЗ з початку повномасштабного вторгнення та десятим у 2025 році.

Фото 2 — У Києві курсуватиме модернізований електропоїзд (ФОТО)
Фото: УЗ

Що змінилося

Побудований 27 лютого 1981 року електропоїзд через 2,5 місяці після модернізації на Київському електровагоноремонтному заводі традиційно став сучасним, зручним і доступним для всіх.

Оновлена електричка має:

  • нові сидіння, 
  • систему освітлення, 
  • сповивальні столики, 
  • написи шрифтом Брайля, 
  • контрастне маркування, 
  • затишний і стильний салон.
Фото 3 — У Києві курсуватиме модернізований електропоїзд (ФОТО)
Фото: УЗ
Фото 4 — У Києві курсуватиме модернізований електропоїзд (ФОТО)
Фото: УЗ

Зауважимо,  45-й капітально модернізований електропоїзд з початку повномасштабного вторгнення курсує на маршрутах Київської області.

Додамо, що до кінця року УЗ планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила будівництво 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновлять також вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Автор:
Світлана Манько