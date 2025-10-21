- Категорія
У Києві курсуватиме модернізований електропоїзд (ФОТО)
Маршрути Київської кільцевої електрички поповнив капітально модернізований власними силами АТ “Укрзалізниця” електропоїзд ЕР9Є-565.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що поїзд ЕР9Є-565 став вже сорок шостим капітально модернізованим власними силами УЗ з початку повномасштабного вторгнення та десятим у 2025 році.
Що змінилося
Побудований 27 лютого 1981 року електропоїзд через 2,5 місяці після модернізації на Київському електровагоноремонтному заводі традиційно став сучасним, зручним і доступним для всіх.
Оновлена електричка має:
- нові сидіння,
- систему освітлення,
- сповивальні столики,
- написи шрифтом Брайля,
- контрастне маркування,
- затишний і стильний салон.
Зауважимо, 45-й капітально модернізований електропоїзд з початку повномасштабного вторгнення курсує на маршрутах Київської області.
Додамо, що до кінця року УЗ планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила будівництво 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновлять також вагони для перевезення дипломатичних делегацій.