В Киеве частично перекроют мост через Десенку до конца лета: какая причина

В Киеве с 4 апреля до конца августа частично ограничат движение транспорта по мосту через реку Десенку. Причина – проведение ремонтных работ, во время которых изменят организацию движения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт будет продолжен для восстановления технического состояния сооружения и обеспечения его безопасной эксплуатации. В этот период планируют выполнить работы по восстановлению несных конструкций переходных прогонов моста.

Во время ремонта движение транспорта ограничат в направлении с правого на левый берег Днепра. Проезд организуют по противоположной части моста – с левого на правый берег. Там будут действовать по две полосы по каждому направлению.

Ремонтные работы производят системно. В частности, в 2022-2025 годах уже выполнили комплексное обновление проезжей части по направлению с левого на правый берег: заменили аварийные конструкции и полностью обновили дорожное покрытие. В то же время, частично ремонтировали и другую сторону моста.

Водителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.

