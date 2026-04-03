У Києві частково перекриють міст через Десенку до кінця літа: яка причина

У Києві обмежать рух через Десенку: як курсуватиме транспорт / Агентство відновлення

У Києві з 4 квітня до кінця серпня частково обмежать рух транспорту мостом через річку Десенка. Причина - проведення ремонтних робіт, під час яких змінять організацію руху.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт мосту через Десенку у Києві

Із 4 квітня до орієнтовно 31 серпня у Києві частково обмежать рух транспорту мостом через річку Десенка. Причина - проведення ремонтних робіт

Ремонт продовжать для відновлення технічного стану споруди та забезпечення її безпечної експлуатації. У цей період планують виконати роботи з відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту.

На час ремонту рух транспорту обмежать у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Проїзд організують по протилежній частині мосту - з лівого на правий берег. Там діятимуть по дві смуги в кожному напрямку.

Ремонтні роботи проводять системно. Зокрема, у 2022–2025 роках вже виконали комплексне оновлення проїжджої частини у напрямку з лівого на правий берег: замінили аварійні конструкції та повністю оновили дорожнє покриття. Водночас частково ремонтували й іншу сторону мосту.

Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися правил дорожнього руху й звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.

Нагадаємо, у Києві 3 та 4 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Хрещатик через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть у кілька етапів із тимчасовими обмеженнями в обох напрямках.

Автор:
Ольга Опенько