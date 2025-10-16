В Киеве и пяти областях задействовали графики аварийных отключений

16 октября в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях введены графики аварийных отключений света из-за ночных обстрелов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В Сумском горсовете также сообщили по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

Кировоградоблэнерго сообщило, что с 9 часов. 21 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО).

"Уважаемые потребители, обратите внимание: в случае одновременного введения в действие ГАО и ГПО время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", - говорится в сообщении.

"16 октября 2025 года с 9:07 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК.

В Минэнерго добавили, что эту Украину атаковали более 300 ударных дронов и 37 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской области. В Черниговской области по Нежину ударили – повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области избивали по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.

"Везде идет восстановление сейчас. Работают службы. И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "шахидами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений", - говорится в сообщении.