У Києві та п’ятьох областях задіяли графіки аварійних відключень

16 жовтня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Кіровоградській областях запроваджено графіки аварійних відключень світла через нічні обстріли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

У Сумській міськраді також повідомили за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

Кіровоградобленерго повідомило, що з 9 год. 21 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ).

"Шановні споживачі, зверніть увагу: у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - йдеться в повідомленні.

"16 жовтня 2025 року з 9:07 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що цієї Україну атакували більше 300 ударних дронів та 37 ракет. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС.

"Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахідами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - йдеться в повідомленні.