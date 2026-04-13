В Киеве меняется движение городской электрички: что следует знать пассажирам

киевская кольцевая электричка
Kyiv City Express сообщил о временных ограничениях движения / Укрзалізниця

В работе Kyiv City Express в период с 13 по 28 апреля произойдут временные изменения в графике движения отдельных рейсов из-за ремонтных работ на станции Святошино. Часть утренних и вечерних рейсов кольцевой линии временно упразднена в связи с обновлением инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Kyiv City Express меняет график движения

"На железнодорожной станции Святошино стартует активная фаза ремонтных работ. Это означает, что железная дорога становится надежнее, а некоторые утренние и вечерние рейсы кольцевой в период с 13 по 28 апреля будут изменены", -  говорится в сообщении компании.

Как сообщается, на время проведения работ часть утренних и вечерних рейсов кольцевого маршрута временно отменена.

В частности, с 13 по 27 апреля не будут курсировать вечерние рейсы на участки Дарница – Святошино через станцию Почайна:

  • Б24 Дарница – Святошино (21:37–22:28).
  • Б25 Дарница – Святошино (22:37–23:28).

Также с 14 по 28 апреля отменен утренний рейс:

  • А02 Святошино – Почайная – Дарница (05:44–06:36).

Кроме того, в тот же период не будут курсировать вечерние рейсы на участки Дарница – Святошино через станцию Вокзальная:

  • •А24 Дарница – Святошино (21:46–22:34).
  • •А25 Дарница – Святошино (22:46–23:34).

Также с 14 по 28 апреля отменен утренний рейс:

  • Б02 Святошино – Вокзальная – Дарница (05:38–06:27).

В компании отмечают, что ремонтные работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и улучшение качества перевозок.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Автор:
Ольга Опенько