В Киеве меняется движение городской электрички: что следует знать пассажирам

В работе Kyiv City Express в период с 13 по 28 апреля произойдут временные изменения в графике движения отдельных рейсов из-за ремонтных работ на станции Святошино. Часть утренних и вечерних рейсов кольцевой линии временно упразднена в связи с обновлением инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

"На железнодорожной станции Святошино стартует активная фаза ремонтных работ. Это означает, что железная дорога становится надежнее, а некоторые утренние и вечерние рейсы кольцевой в период с 13 по 28 апреля будут изменены", - говорится в сообщении компании.

Как сообщается, на время проведения работ часть утренних и вечерних рейсов кольцевого маршрута временно отменена.

В частности, с 13 по 27 апреля не будут курсировать вечерние рейсы на участки Дарница – Святошино через станцию Почайна:

Б24 Дарница – Святошино (21:37–22:28).

Б25 Дарница – Святошино (22:37–23:28).

Также с 14 по 28 апреля отменен утренний рейс:

А02 Святошино – Почайная – Дарница (05:44–06:36).

Кроме того, в тот же период не будут курсировать вечерние рейсы на участки Дарница – Святошино через станцию Вокзальная:

•А24 Дарница – Святошино (21:46–22:34).

•А25 Дарница – Святошино (22:46–23:34).

Также с 14 по 28 апреля отменен утренний рейс:

Б02 Святошино – Вокзальная – Дарница (05:38–06:27).

В компании отмечают, что ремонтные работы направлены на повышение надежности инфраструктуры и улучшение качества перевозок.

Напомним, Kyiv City Express перешел на новые правила. С 1 января 2026 купить билет в вагоне невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.